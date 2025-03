Sono di Mara Favro le ossa trovate in val di Susa. C’è la conferma del Dna

Torino, 7 marzo 2025 – Alla fine l’esame genetico ha confermato quello che era diventato più di un sospetto: sono di Mara Favro le ossa ritrovate in un dirupo a Gravere, in alta val di Susa. La donna, 51 anni, era scomparsa la notte tra il 7 e l’8 marzo da Chiomonte, dopo aver terminato il turno nella pizzeria dove lavorava.

Il ritrovamento risale a un paio di settimane fa quando gli investigatori che battevano le zone impervie tra Susa e Olmo, nel Torinese, hanno notato un paio di occhiali identici a quelli di Favro. Da tempo l’area veniva perlustrata perché, il suo telefono, prima di spegnersi, aveva agganciato proprio una cella della zona. Non lontano dagli occhiali c’erano delle ossa umane. Qualche giorno dopo sono emerse altre ossa, in quantità tali da ricomporre uno scheletro, alcuni indumenti e capelli. Le analisi del Dna hanno dato un risultato chiaro. Quel corpo smembrato è di Mara.

Per sapere come sia morta sarà necessario eseguire un’autopsia. E’ caduta? Ma perché Mara sarebbe da sola e in piena notte, invece che tornarsene a casa, avrebbe raggiunto quella zona isolata? L’ipotesi è che sia stata gettata nel burrone da qualcuno. Le fratture multiple “post mortem”, che secondo le indiscrezioni, sarebbero state rilevate sulle ossa, confermerebbero il sospetto.

Notizia in aggiornamento