Roma, 6 dicembre 2020 - Mara Carfagna è ricoverata con la polmonite. La deputata di Forza Italia e vicepresidente della Camerada è in ospedale da mercoledì per ccertamenti: ma per fortuna la polmonite non è dovuta al Covid. Le condizioni di salute della Carfagna sono buone, si apprende da fonti vicine alla vicepreside della Camera.

L'ultimo post della Carfagna su Instagram risale a 5 giorni fa, quando ha ricordato i 40 anni dall'approvazione, il primo dicembre, della legge sul divorzio, mentre su Twitter l'esponente azzurra ha ricordato, il 3 dicembre, l'importanza del sostegno alle persone diversamente abili in occasione del #DisabilityDay.

Mara Carfagna, 44 anni, di Salerno, è stata Ministro per le pari opportunità del Governo Berlusconi IV e dal 29 marzo 2018 è vicepresidente della Camera dei deputati mentre dal 20 dicembre 2019 è a capo di Voce Libera, associazione interna a Forza Italia. Si è avvicinata alla politica nel 2004 dopo un inizio di carriera come ballerina e modella.