Clamorosa svolta nel caso Manuela Murgia, l’ex fidanzato arrestato dopo 30 anni

Cagliari, 30 maggio 2025 – A trent’ani di distanza si riapre il caso di Manuela Murgia. C'è infatti una svolta nell'inchiesta sulla morte di Manuela Murgia, la ragazza cagliaritana di 16 anni trovata senza vita nel canyon della necropoli di Tuvixeddu il 5 febbraio di 30 anni fa. L'allora fidanzato, Enrico Astero, oggi 54enne, è indagato con l'accusa è di omicidio volontario.

Allora il decesso era stato archiviato dalla Procura come suicidio, ma i familiari della ragazza non hanno mai creduto a quella tesi e si sono sempre battuti per ulteriori indagini fino alla riapertura, recente, del caso. L'avviso di garanzia è stato notificato questo pomeriggio dalla Polizia al 54enne, difeso dall'avvocato Marco Fausto Piras.

L'avviso di garanzia consentirà all'indagato di nominare i suoi consulenti per gli accertamenti irripetibili. Dovranno essere infatti eseguite analisi genetiche e tamponature su eventuali tracce che potrebbero trovarsi sui vestiti di Manuela Murgia, recuperati nei mesi scorsi. Gli accertamenti, ha riferito all'Ansa l'avvocato Marco Fausto Piras, saranno effettuati il 4 giugno. Il legale ha anche annunciato che sarà nominato un loro consulente. Intanto la Squadra mobile, coordinata da Davide Carboni, continua a lavorare sul caso che potrebbe riservare presto ulteriori sviluppi.