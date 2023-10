Manovre a sinistra a Roma: il piano di Landini se Schlein farà flop

Maurizio Landini riserva di Elly Schlein nel caso in cui alle elezioni europee (e amministrative) di giugno il Pd rimanesse al palo del 20%? "Lo può pensare solo Landini", confidano dall’ala sinistra del partito del Nazareno. E magari "è quel che teme Carlo Calenda", ipotizza chi in ambiente sindacale non si spiega altrimenti le taglienti requisitorie del leader di Azione contro il segretario generale della Cgil. Accusato da Calenda di volere "fare politica" e blandire perciò il sostegno "del principale giornale della sinistra", La Repubblica, "che, guarda caso, è stato acquisito da chi sta desertificando il settore dell’auto in Italia", ovvero la famiglia Agnelli.

Doppio salto mortale affatto temerario e poco fondato imputare il leader della Cgil, cresciuto nella Fiom, di intelligenza col gruppo Stellantis, anche a detta di chi nel sindacato di corso d’Italia non ha mai lesinato critiche a Landini. La più pedestre verità è che le tensioni tra le tute blu della Cgil e Stellantis si sono smussate rispetto agli anni di Sergio Marchionne perché a suo tempo la segretaria generale Susanna Camusso si è spesa per riportare al tavolo la Fiom, che "era vista come il fumo negli occhi".

Detto ciò, "Landini ce le ha eccome le sue aspirazioni politiche", rileva chi lo conosce da vicino. Ma non sono aspirazioni partitiche. Forte dei suoi 5 milioni di iscritti, il segretario della Cgil, che oggi porta in piazza anche decine di associazioni, crede sinceramente nell’idea di una "coalizione sociale" in grado di adempiere a un ruolo politico che la crisi di rappresentanza dei partiti a suo avviso non riesce più a svolgere. Non è un caso che metta sempre il dito nella piaga dell’emorragia di partecipazione dei partiti, si rivolga al giornale della Cei e si proponga ripetutamente come interlocutore non solo sociale, ma politico del governo. E questo lo pone in competizione con la segretaria del Pd, Elly Schlein, e il suo impegno per recuperare capacità di rappresentanza sociale del partito del Nazareno. Nonché col leader dei 5 stelle, Giuseppe Conte, che soprattutto nel Mezzogiorno riesce a intercettare il malessere sociale.

Occorre aver presente che Landini è cresciuto alla scuola del colto segretario della Fiom di fine millennio Claudio Sabattini, che ben prima di lui si era fatto un cruccio dell’esigenza di restituire rappresentanza al lavoro come fondamento sociale di ricostruzione di una sinistra moderna. E prima di lui si è scontrato con le resistenze della sinistra politica. E tuttavia Sabattini era consapevole della necessità di intrecciare il percorso coi partiti. Così come Sergio Cofferati che, preso atto del ridimensionamento del ruolo avuto dai sindacati negli Novanta, lanciò un’opa sugli allora Ds, uscendone sconfitto nonostante le piazze traboccanti.

Forse memore di questo, Landini invece gioca la propria partita politica tutta fuori e a prescindere dai partiti. E spesso anzi in concorrenza, specialmente col Pd. Cosicché, se il Nazareno lancia la raccolta di firme a sostegno del salario, il leader della Cgil rilancia con l’ipotesi di referendum contro il Jobs Act e sulla possibilità di sciopero generale, che senza Cisl e Uil secondo alcuni sarebbe "un danno di non poco conto". E se oggi la Cgil sfila a Roma insieme a un centinaio di associazioni, l’11 novembre sarà il Pd a chiamare la sinistra in piazza. Gli uni e gli altri si rivolgono infatti alla stessa base sociale e elettorale. Salvo che il Pd "va alle elezioni e prende i voti", che è il solo modo per contare, come si narra che il presidente brasiliano Lula ebbe modo di obiettare alla strategia di Landini.