Manovra Un nuovo vertice

Il disegno di legge di Bilancio che, approvato dal Consiglio dei ministri, avvia la prossima settimana l’iter al Senato, porta con sé da giorni un codazzo di polemiche che, nonostante gli appelli della premier Giorgia Meloni, non accenna a placarsi. La cifra è quella giusta: sugli 18,7 miliardi provenienti principalmente da fondi Pnrr (5,1 miliardi), tagli e da un prelievo su banche e assicurazioni (4,4 miliardi) la Ragioneria dello Stato ha apposto la sua bollinatura. Il punto dirimente resta ovviamente le direttrici entro cui dirigerli.

Così continua il balletto: la Lega rilancia sulle banche, Forza Italia le difende ("Nessuna imposizione", ribadisce Antonio Tajani, ma insiste sugli affitti brevi e i ministeri sono preoccupati per i tagli.

IL VERTICE

Così per ristabilire l’ordine è stato calendarizzato un nuovo vertice di maggioranza con la premier Giorgia Meloni, forse già martedì. Il Carroccio attacca direttamente i banchieri: "alcuni" si dimostrano "sorprendenti e irritanti". Finanziare la sanità, le famiglie e le imprese dovrebbe essere avvertito "come un dovere morale", la tesi. Da qui la promessa di essere pronti in Parlamento a proporre emendamenti per "rafforzare il contributo", cosa di cui Salvini parlerà mercoledì con il ministro del Tesoro Giancarlo Giorgetti in una riunione interna al partito.

LEO: IL SALDO È ZERO

Ma nessuno si faccia illusioni: quest’anno ancora più che in passato i margini per essere creativi sul fronte dei saldi non esistono: "devono restare invariati", ribadisce il viceministro all’Economia Maurizio Leo. E se cancellare la tassa sugli affitti brevi - come pretende Forza Italia - vale 100 milioni, ridimensionare la sforbiciata ai budget dei ministeri è affare assai più costoso: 7 miliardi in tutto, 2, 2 solo il prossimo anno. Il più colpito tra i dicasteri è proprio quello guidato da Salvini. E allora una fonte di finanziamento ulteriore potrebbe essere benvenuta. Ma certo non appare di facile attuazione il progetto di intervenire ulteriormente sulle banche: raggiungere l’intesa è costata molte settimane di lavoro e le banche da parte loro punterebbero comunque a confermare le modifiche al testo relative alle due norme per la svalutazione dei crediti e gli interessi passivi. Banche e casa, ma anche risorse per le Forze dell’ordine come promesso dal ministro della Difesa Guido Crosetto, i trasporti e in particolare i fondi per la MetroC di Roma, il rafforzamento del welfare familiare attraverso il bonus libri (caro a Noi Moderati), e ancora Opzione donna (su cui si potrebbe registrare un sostegno bipartisan) sono gli altri temi che nel corso dell’esame parlamentare saranno al centro dell’attenzione. Certo difficile immaginare che basti il cosiddetto tesoretto parlamentare (anche questo del valore di 100 milioni) e che - mette in guardia l’opposizione - per nessuna ragione deve essere però utilizzato a copertura di una nuova versione della cosiddetta legge mancia come avvenne lo scorso anno. La partita entrerà nel vivo solo a partire da metà novembre, quando si inizieranno a esaminare gli emendamenti. In Senato intanto deve iniziare la sessione di bilancio entro la prossima settimana, dopo l’approvazione in corsa del disegno di legge sulla concorrenza.

TAGLI E RIPROGRAMMAZIONI

Il cuore della manovra è la revisione dei residui, ossia stanziamenti non utilizzati: nei prossimi tre anni spariscono 10,4 miliardi, di cui 7,2 slittano oltre la legislatura e 3,2 vengono cancellati. Rifinanziamenti per 8 miliardi, concentrati su poche grandi voci, non compensano i tagli diffusi. Il Ministero delle Infrastrutture subisce il più pesante, 754 milioni nel 2026 e 1,2 miliardi nel triennio, più 1,3 miliardi di investimenti slittati. Seguono Ambiente (105 milioni nel 2026 e 870 oltre il 2028), Interni (176 milioni) e Cultura (580 milioni, compresi 150 milioni per il cinema). Riduzioni colpiscono mobilità sostenibile, ciclovie urbane e programmi locali. Restano micro-finanziamenti per il centenario di San Francesco (500mila euro), Fondazione Sussidiarietà e Istituto Don Luigi Sturzo; previsti rifinanziamenti anche per le infrastrutture carcerarie.

NODO INFRASTRUTTURE

Le metropolitane subiscono riprogrammazioni per 80 milioni: 50 milioni per la Metro C di Roma, 15 per la M4 di Milano e 15 per il collegamento Napoli-Afragola, da riallocare tra il 2029 e il 2030 secondo la Lega. "Il definanziamento impedirebbe di stipulare la convenzione con Roma Metropolitane per il 2026 – avverte l’assessore Patanè – e preoccupa anche per i fondi già contrattualizzati per il materiale rotabile". Restano in sospeso opere strategiche come il Ponte sullo Stretto: la Corte dei conti ha deferito la decisione, sollevando dubbi su costi e iter.