Manovra sotto la lente. Lo spread torna a salire. Ma Standard & Poor’s promuove il rating

La manovra economica non è ancora arrivata in Parlamento (manca il testo definitivo), ma è già sotto i riflettori dei mercati. Con un effetto a cascata sullo spread e i rendimenti dei titoli di Stato, due fattori decisivi per la tenuta dei nostri conti pubblici. A mettere sotto pressione gli operatori finanziari è stato l’avvio del "round" autunnale per la valutazione del debito pubblico da parte delle agenzie di rating. Così, ieri, lo spread (il differenziale fra i nostri Btp e i Bund tedeschi) è salito fino a quota 203, mentre il rendimento sui titoli decennali è calato di qualche decimale, dal 4,95 al 4,93. Ma è sempre a un passo dalla soglia record dei 5% raggiunta qualche settimana fa. In rosso anche Piazza Affari, che perde l’1,4%.

Gli esperti delle agenzie che valutano lo stato di salute finanziario di un Paese si sono incontrati più volte, nelle scorse settimane, con i tecnici del ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, e hanno passato al setaccio prima i numeri della Nadef e poi quelli del Documento programmatico inviato a Bruxelles con i contenuti principali della seconda manovra economica dell’era Meloni. E proprio ieri sera Standard & Poor’s ha confermato la tripla B per l’Italia con un outlook stabile. La crescita economica italiana, secondo l’agenzia Usa, decelererà nel 2023 e nel 2024. Per il 2025 "prevediamo che la crescita del Pil italiano riprenderà sopra l’1%". Il Pil è previsto in crescita dello 0,9% quest’anno, dello 0,7% il prossimo e dell’1,3% nel 2025. Fra una settimana toccherà a Dbrs esprimersi sulla manovra. E, il 10 novembre, sarà la volta di Fitch che, appena una settimana fa, non ha nascosto le sue preoccupazioni sul rallentamento del ritmo di rientro del debito.

Il gran finale, però, sarà riservato a Moody’s, che dirà la sua il 17 novembre prossimo. Ed è, al momento, il giudizio che desta le maggiori preoccupazioni in casa Mef. A maggio scorso, infatti, aveva rinviato l’aggiornamento del rating, fissato a BAA3 con outlook negativo. Una ulteriore revisione al ribasso, insomma, porterebbe a un pesante declassamento del debito italiano fino al livello "junk", cioè spazzatura. "È stata scritta una legge di bilancio correttamente impostata: a nostro giudizio troverà la valutazione delle agenzie di rating che l’hanno letta e di certo non basano le loro valutazioni sul gossip e i titoli scandalistici", spiega il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti.

Sono almeno tre i punti della manovra economica che potrebbero creare non pochi problemi all’indice di fiducia dei titoli italiani, portando a un ulteriore aumento dei rendimenti. In primo luogo la crescita. Era stato proprio il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, a segnalare la necessità di interventi per accelerare la nostra economia proprio per sostenere il debito. È questo il fattore, ha spiegato il numero uno di via Nazionale, che più sta a cuore alle agenzie di rating. La seconda spina riguarda il debito. Un eventuale rallentamento della crescita economica mondiale, determinata dai nuovi scenari di guerra e dall’aumento delle materie prime, potrebbe rendere difficile anche quella stabilizzazione del debito prevista per i prossimi tre anni. E creare problemi anche al deficit del 2024, già previsto in rialzo di 1,3 punti rispetto alla soglia Ue del 3%.

Infine, c’è da fare i conti con gli interventi fiscali previsti nella manovra economica, una dote di circa 14 miliardi di euro destinata alla proroga del taglio del cuneo fiscale e all’avvio della riforma dell’Irpef. Soldi che, immancabilmente, dovremo trovare anche l’anno prossimo, con una manovra che quindi già partirà con una forte zavorra. Più o meno quello che succedeva quando dovevamo disinnescare la clausole di salvaguardia con gli aumenti dell’Iva.