Manovra a ostacoli. Energia, la corsa dei prezzi. Il Fmi taglia le stime del Pil

L’esplodere del conflitto in Medio Oriente e il probabile sabotaggio di un gasdotto in Finlandia fanno impennare il prezzo del gas, che in serata ha chiuso a 49 euro. Un livello che fa temere per le ricadute sulle bollette in vista dell’inverno. Anche se il governo rassicura. Ma, a tenere banco è anche la concomitanza dell’emergenza energetica ed economica più complessiva, tanto che il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, nell’audizione sulla Nadef si mostra più che preoccupato per l’incertezza che accompagna i numeri dei conti pubblici e dunque la manovra per il 2024 (in programma tra il fine settimana e lunedì): "Se la situazione peggiora, dovremo fare altre riflessioni". Mentre, a loro volta, il Fmi ritocca al ribasso la crescita italiana per il 2023 (allo 0,7%, meno 0,4 su luglio), e i vertici dell’Upb, a partire dalla presidente Lia Cavallari, non esitano a manifestare perplessità su più di un nodo della legge di Bilancio in gestazione, a cominciare dalle privatizzazioni.

L’IMPENNATA DEL GAS

"Non c’è preoccupazione" per le forniture energetiche italiane. Palazzo Chigi interviene per rassicurare. L’avvio del conflitto in Israele, però, ha per ora avuto l’effetto di una fiammata sul gas: era a 38,2 euro venerdì alla chiusura dei mercati mentre ora finisce la giornata a 49,4. L’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, spiega che "l’impatto della guerra sulla produzione del gas è marginale", ma "sono le possibili conseguenze che spaventano il mercato". In questa situazione, aggiunge, "sostituire il gas russo diventa più complesso". La guerra – per dirla con le parole di Giorgetti – aggiunge instabilità a un quadro già complicato. Israele ha chiuso il giacimento offshore di Tamar, il più grande del Paese, perché a tiro dei razzi di Hamas. Ma gli operatori temono altro, che il conflitto si allarghi. Al nervosismo per la situazione in Medio Oriente, si aggiunge la notizia di una perdita dal gasdotto tra Finlandia ed Estonia, che viene chiuso. Secondo Helsinki è dovuta probabilmente a un sabotaggio. Il governo Meloni, però, cerca di tranquillizzare. Gli stoccaggi in Italie e Ue superano il 97%.

LA MANOVRA INCERTA

Dopo la Banca d’Italia e la Corte dei Conti a mostrare esitazione sulla manovra è anche l’Upb. "Vi è incertezza sull’effettiva realizzazione del programma di dismissioni mobiliari, dal quale dovrebbero derivare proventi per almeno l’1% del Pil entro il 2026", osserva la presidente Cavallari. Giorgetti però difende la linea del governo. È un "percorso a ostacoli", ammette ricordando il caso Ita: ma lo "vogliamo perseguire, è un progetto ambizioso, ma penso che potrà essere realizzato". E se su Mps "stiamo valutando e valuteremo come e quando anche in un’ottica politica industriale", nel piano c’è anche altro: si stanno valutando le infrastrutture e ci sono "concessioni importanti" prossime a scadenza. E ai giornalisti che insistono: autostrade, strade, ferrovie? "L’inversione dei fattori, come dicono a scuola, potrebbe aiutarla a capire", ironizza Giorgetti.