Usb: 100 piazze in tutta Italia per Gaza. Cgil: “Se attaccano la Flotilla sarà sciopero generale”

Roma, 26 settembre 2025 - Continua a salire la tensione, con i sindacati che alzano la voce. Per Gaza e la Global Sumud Flotilla, mobilitazione "permanente verso la manifestazione nazionale del 4 ottobre a Roma" per la Palestina. L’annuncio, che segue quello già fatto nei giorni scorsi è dell'Unione sindacale di base (unitamente a global movement for Gaza, il movimento studenti palestinesi italiani, l'Udap, associazione dei palestinesi in Italia e la comunità palestinese in Italia) proclama "lo stato di agitazione permanente e l'occupazione di cento piazze per Gaza". Il sindacato conferma dunque l’iniziativa: "A partire da venerdì 26 settembre creiamo accampamenti permanenti in ogni città nelle grandi piazze. A Roma piazza dei Cinquecento, da dove è partito lo sciopero generale. A Genova nei pressi del valico 3, dove sono stati raccolti gli aiuti".

Presidio per Gaza e la Global Sumud Flotilla in piazza Santo Stefano a Milano (Ansa)

L’avvertimento di Landini

"Siamo pronti allo sciopero generale se la missione di Flotilla viene bloccata, se vengono sequestrate le navi, se c'è un nuovo attacco, perché per noi l'obiettivo deve essere quello di fermare l'invasione e il governo Netanyahu, riconoscere lo Stato palestinese, far arrivare gli aiuti a Gaza e impedire il genocidio che è in corso", ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, a margine di un incontro a Confcommercio, aggiungendo anche di considerare "grave l'atteggiamento del governo italiano".

Stanno facendo un'operazione che dovrebbero fare i governi e gli stati

"E' chiaro che un eventuale blocco o sequestro di navi o materiali vuol dire non solo bloccare Flotilla, vuol dire impedire questo processo di pace. Ed è evidente che a quel punto siamo pronti a mettere in campo lo sciopero generale e naturalmente ad offrirlo come strumento a tutti quelli che ritengono sia necessario: sindacati, lavoratori, cittadini. Questa è la nostra posizione", rimarca Landini. "Stiamo seguendo la situazione - prosegue - e siamo anche in contatto con Flotilla. E consideriamo grave l'atteggiamento che sta avendo il governo perché se si vogliono trovare delle soluzioni non si possono attaccare cittadini che liberamente e senza violenze stanno facendo un'operazione che dovrebbero fare i governi e gli stati. Soprattutto il messaggio è che bisogna fermare il governo Netanyahu e la logica di guerra".

Frizione con il Garante degli scioperi

Oggi fra l’altro l'Usb punta il dito contro il Garante per gli Scioperi denunciando un "grave intervento intimidatorio". Il sindacato spiega: "A 4 ore dall'inizio dello Sciopero Nazionale del Trasporto Aereo indetto dalla Cub Trasporti il 31 luglio, con l'adesione di Usb inviata il 13 settembre, alla sola organizzazione Usb Lavoro Privato la Commissione di Garanzia ha inviato una indicazione alla revoca dell'azione di sciopero perché le motivazioni includerebbero temi riferiti al rifiuto della guerra, agli scenari di violazione dei diritti umani in Palestina e che siano diversi da quelli della Cub Trasporti, cosa non vera".

Clima ostile nei confronti di Usb

Per Usb "è del tutto evidente il carattere pretestuoso di questa indicazione dato dal clima ostile aperto dalla Cgsse nei confronti di Usb. Questo intervento intimidatorio infatti arriva dopo lo sciopero generale del 22 settembre, che ha avuto un'adesione alta e che ha incontrato il favore della cittadinanza di questo Paese. Vorremmo ricordare alla Cgsse che la stessa Costituzione afferma che l'Italia ripudia la guerra". Usb "non seguirà l'indicazione della Cgsse perché non si può accettare che si comprima così il diritto di sciopero, assumendo la responsabilità come organizzazione sindacale che non implica assolutamente nulla per i lavoratori". Confermati, dunque, i presidi negli aeroporti di Milano Malpensa, Pisa, Firenze, Roma Fiumicino, Napoli Capodichino.