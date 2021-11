Roma, 9 novembre 2021 - Stretta del Viminale e nuove regole per le manifestazioni dei no Green pass. Da domani, ha spiegato il sottosegretario all'Interno ed esponente M5S Carlo Sibilia, "saranno vietati i cortei, e questo vale per tutte le manifestazioni non solo per quelle no vax". Dopo gli innumerevoli disagi nei centri storici di diverse città e gli assembramenti fra i non vaccinati si cambia, quindi, regime. "Continuare così ogni fine settimana - ha aggiunto Sibilia a Rai Radio1 -, dopo 15 fine settimana, con le città che vengono messe in ginocchio da ogni tipo di protesta. Va bene manifestare ma quando assistiamo a scene come alcune di quelle che abbiamo visto...".

Settimane di violenze, immagini degli scontri con le forze dell'ordine, nelle piazze dal nord al sud d'Italia. Ma ora, o meglio da domani, nessuno sgarro sarà più concesso. Per chi, infatti, non rispetterà le regole e organizzerà qualsiasi tipologia di corteo "si interromperà la manifestazione perché si contravverrebbe alla legge", ha continuato a spiegare SIbilia. Quanto invece alle manifestazioni in forma statica, come i sit in, ha dettagliato il sottosegretario, "si devono tenere le distanze ed indossare la mascherina laddove ci sono assembramenti".

Qualcuno potrebbe lamentarsi che impedire i cortei rappresenti una limitazione della libertà, ma, ha concluso Sibilia, "siamo a 15 settimane di fila di cortei con situazioni che sfociano nella cronaca di ogni giorno, creando problemi alla sicurezza pubblica. Mi auguro siano misure momentanee e circoscritte".

Per Confcommercio i cortei "che si susseguono ogni sabato" sono "inaccettabili" e "fanno perdere il 30% del fatturato". A dirlo è il presidente Carlo Sangalli, a margine dell'apertura del Forum di Conftrasporto, rispondendo a una domanda sull'effetto delle manifestazioni sul settore che rappresenta. Sangalli ha definito i cortei di chi si oppone al green pass 'inaccettabili' perché "mettono a rischio non solo l'attrattività e delle città, ma mettono a rischio la vita stessa di quelle imprese del commercio e del turismo che più di tutte hanno sofferto l'impatto drammatico della pandemia".

E sulla stretta del Viminale è intervenuto anche il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana: "Credo che le ragioni siano due - si è spiegato -: la prima è di carattere sanitario, come è stato rilevato a Trieste. La seconda ragione è che il diritto ad esprimere il proprio parere non può andare ad incidere sulla libertà dei commercianti di svolgere la loro attività". "Credo - ha concluso il governatore - che una manifestazione vada bene, ma andare a bloccare il giorno delle settimana in cui i negozi hanno maggior possibilità di lavorare non sia corretto".