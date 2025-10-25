Manifestazione pro Pal a Torino, scontri con la polizia davanti al Museo Egizio

Roma, 25 ottobre 2025 – Tensione stamattina al corteo pro Pal a Torino. Scontri tra manifestanti pro Pal e forze dell'ordine in via Accademia delle scienze, davanti al Museo Egizio, dove il corteo stava transitando. Dopo qualche attimo di tensione tra le parti sono iniziati i contatti e sono partite le prime cariche da parte dei carabinieri. Una ragazza è stata fermata dalle forze dell'ordine e identificata. I manifestanti stanno anche tirando bottiglie contro la polizia.

Scontri tra manifestanti pro Pal e forze dell'ordine a Torino (Ansa)

Carica di alleggerimento

“La polizia ha fronteggiato i manifestanti che hanno cercato di giungere in piazza Carignano. È stata effettuata una carica di alleggerimento all'altezza del Museo Egizio in via Accademia delle Scienze". Lo fa sapere la Questura torinese in merito alle tensioni nel centro del capoluogo piemontese dove è in corso un evento di Forza Italia.

Obiettivo: il summit di Forza Italia

Le tensione si sono registrate a pochi metri dal Teatro Carignano di Torino, dove sono in corso gli Stati Generali della casa di Forza Italia. Un gruppo di manifestanti Pro Pal, partiti in corteo da piazza Castello, nel tentativo di raggiungere il summit ha provato a forzare il blocco predisposto dalle forze dell'ordine, che hanno respinto i manifestanti. All'interno del Carignano in corso l’intervento del vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

Corteo pro Palestina a Torino (Ansa)

Il precedente a Roma

Ieri momenti di tensione si sono registrati invece a Roma, dove gli agenti hanno dovuto far ricorso più volte agli idranti per impedire ai manifestanti di trasformare il presidio statico in corteo. Alcune decine di persone, infatti, hanno tentato più volte di sfondare il cordone di agenti e blindati per raggiungere l’Auditorium, dove era in corso la Festa del cinema. Il corteo è stato accerchiato e i manifestanti si sono seduti a terra in segno di protesta intonando “Bella Ciao”, fino a quando, intorno alle 22 sono defluiti per via Spontini e via Donizetti, sventolando le bandiere palestinesi.