Mangia formaggio infetto e finisce in ospedale per insufficienza renale: grave bimbo di un anno

Belluno, 23 agosto 2025 – È bastato mangiare un formaggio preparato con latte crudo, contaminato dal batterio Escherichia coli, per finire in ospedale. Un bimbo di un anno è stato ricoverato nel reparto di Pediatria dell'ospedale di Padova a causa di una grave intossicazione sfociata nella Sindrome emolitico-uremica (Seu), una rara malattia ritenuta la causa più importante di insufficienza renale acuta nell'età pediatrica.

Mangia formaggio e finisce in ospedale

Il bambino, che vive a Belluno con la famiglia, ha sviluppato i sintomi della Seu qualche giorno dopo aver mangiato l'alimento contaminato. A causa di quel formaggio infetto, come hanno accertato i medici, il piccolo ha sviluppato una Sindrome emolitico-uremica. Data la gravità delle condizioni è stato trasferito a Padova, nella Nefrologia pediatrica dell'Azienda ospedaliera.

Come si contrae l’infezione

La modalità che porta alla contaminazione del latte, parte dalla mungitura; il latte non pastorizzato o non bollito, e i suoi derivati, come i formaggi, possono poi trasmettere l'infezione. È questo uno dei motivi per i quali, da sempre, i pediatri sconsigliano l'assunzione da parte dei neonati di prodotti fatti con latte crudo.

I precedenti

Si tratta del terzo caso in soli 9 mesi di bambini colpiti dalla sindrome emolitico-uretica nel Bellunese. Nel novembre 2024 era successo a una bambina di un anno, mentre nel luglio scorso era stato un lattante di appena 10 mesi a riportare l’insufficienza renale acuta in conseguenza della sindrome emolitico-uretica. I due piccoli pazienti erano fini in ospedale dove poi sono stati poi curati.