Daniel e Stefan: i fratellini annegati a Manfredonia e 5 cose da chiarire

Manfredonia, 12 luglio 2023 – Potrebbe essere aperta una inchiesta per omicidio colposo per la morte di Daniel e Stefan, i due fratellini rumeni di 6 e 7 anni morti ieri sera in un vascone per la raccolta di acqua nelle campagne del Foggiano, tra Zapponeta e Manfredonia. L’inchiesta coordinata dalla procura di Foggia servirà non solo a chiarire la dinamica e le cause della tragedia ma, soprattutto, eventuali responsabilità.

Vediamo 5 punti da chiarire.

1. Quando è stata divelta la recinzione?

Il vascone, che si trova a pochi metri dall’abitazione dove vive la famiglia, in una zona di aperta campagna del Foggiano, molto isolata, è recintato anche se in una parte della recinzione c’è un buco nella rete. Forse proprio da quel foro i due bambini potrebbero essere entrati nella vasca.

2. La vasca era incustodita?

La vasca è profonda 3 metri, usata come cisterna ma a quanto trapela era incustodita, su terreno privato. Gli investigatori stanno rintracciando il proprietario del terreno. Ha un argine alto circa un metro e mezzo: forse i bambini potrebbero essere scivolati mentre camminavano proprio su sull’argine. O forse i bambini per fuggire alla calura si sono gettati in acqua non riuscendo più a tornare sull’argine.

3. Qual è stata la dinamica dei fatti?

Resta da chiarire la dinamica dei fatti. I fratellini si sono tuffati insieme o uno si è sporto per rinfrescarsi, si è trovato in difficoltà e l’altro ha cercato di salvarlo?

Le ciabattine dei fratellini sono state ritrovate vicino alla vasca. Forse un indizio che potrebbe spiegare il loro desiderio di trovare refrigerio in una giornata torrida, ieri nelle campagne di Foggia c’erano 40 gradi.

4. Ci sono testimoni?

Gli investigatori stanno vagliando una serie di testimonianze per chiarire la dinamica dei fatti e ricostruire la storia della vasca di raccolta.

5. Quali sono gli orari della tragedia?

Gli orari vengono riassunti dal comandante dei Vigili del Fuoco di Foggia che mette in fila: l'allarme dei genitori è stato lanciato nel tardo pomeriggio, i vigili del fuoco del distaccamento di Manfredonia sono giunti sul posto alle 21:36, un'ora e mezzo dopo da Bari sono arrivati i sommozzatori che verso mezzanotte hanno ritrovato i due corpicini.