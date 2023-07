Manfredonia, per i fratellini annegati c’è un indagato. Di cosa deve rispondere

Manfredonia (Foggia), 13 luglio 2023 – Per la morte dei fratellini di Manfredonia (Foggia) c’è un indagato. I bambini di 6 e 7 anni sono annegati martedì nel vascone irriguo a pochi metri dal podere in cui risiedevano con la famiglia in contrada Fonterosa, nel Foggiano.

La notizia trapela nel giorno dei funerali.

Bimbi annegati, si indaga per omicidio colposo

Il proprietario dell’azienda agricola è accusato - spiegano dalla procura di Foggia - di omessa custodia e vigilanza dei luoghi dai quali si accede allo specchio d’acqua. In pratica non avrebbe vigilato sullo stato della proprietà e della recinzione del vascone. Intorno al bacino artificiale vi è una recinzione ma in un punto vi è un buco.