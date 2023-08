"Mancano i vigili a Casal di Principe (Caserta): niente verbali"

CASAL DI PRINCIPE (Caserta)

Sindaco Renato Natale, è vero che a Casal di Principe non si fanno multe da anni?

"Dal 2020 al 2022 Casal di Principe ha elevato 250 multe per violazione del Codice della Strada: 111 nel 2020, 98 nel 2021 e 46 nel 2022. Sono molto poche ma non zero. Una carenza notevole che va di pari passo alla diminuzione del nostro personale. Non riusciamo a garantire il controllo del traffico se, nello stesso tempo, dobbiamo controllare l’abusivismo edilizio, il randagismo, i cambi di residenza e garantire il supporto alle altre forze dell’ordine".

Il problema è la carenza di vigili urbani?

"Qui, nel pieno della Terra dei fuochi, abbiamo 22mila abitanti e, secondo i parametri nazionali, dovremmo avere da 27 a 30 vigili urbani. Invece, in servizio ne abbiamo solo 5. C’è poi chi va in ferie, chi prende un giorno di malattia, chi deve recuperare un turno fatto di notte o in un giorno festivo".

Perché non riuscite ad assumerne altri?

"Per impedimenti finanziari, burocratici e normativi. Nel 2014 avevamo 10 vigili, abbiamo fatto i concorsi ma oggi mi ritrovo con un numero dimezzato a causa dei pensionamenti, anche anticipati, dei decessi; e di chi una volta assunto alla prima occasione è andato via".

Gli incidenti stradali sono in aumento?

"C’è un autocontrollo da parte dei cittadini. Abbiamo installato dei dissuasori di velocità, imposto dei limiti e dei sensi unici. C’è sempre qualche incidente ma direi in un numero inferiore rispetto alla media".

Vi causano problemi i mancati introiti derivanti dalle multe?

"L’incasso delle multe dovrebbe servire per migliorare la circolazione stradale, la segnaletica. Cose che dobbiamo fare con i fondi comunali".

Giulia Prosperetti