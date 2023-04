"Mancano 230mila lavoratori"

Nel 2023 mancheranno tra i 220mila e i 230mila lavoratori nel settore del terziario di mercato che comprende attività commerciali diverse come il piccolo commercio alimentare, bar, ristoranti agli alberghi e servizi alle persone. È quanto stima l’Ufficio Studi Confcommercio nel rapporto ‘Terziario, lavoro, economia: per una nuova stagione di crescita’. Una vera e propria emergenza rappresentata dalla carenza di personale per le imprese del settore: solo nella filiera turistica e nel commercio infatti, nel 2023, rispetto al 2022 ci sarà bisogno di 560mila lavoratori in più rispetto al 2022 e di questi il 40% si stima siano introvabili per mancanza di competenze.