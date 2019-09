Napoli, 5 settembre 2019 - Aleksandr Korshunov, manager russo 57enne della Odk - che si occupa della progettazione e produzione di motori per aerei militari e civili - è stato arrestato con l'accusa di spionaggio industriale presso lo scalo partenopeo di un volo diretto da Mosca. Una volta nell'area aeroportuale di Capodichino, agenti della Polaria lo hanno fermato e trasferito nel carcere di Napoli di Poggioreale. Secondo il sito russo 'Fontanka.ru' l'arresto risale al 3 settembre, mentre RBC lo data il 30 agosto. L'uomo era destinatario di un fermo finalizzato all'estradizione formulato dallo stato americano dell'Ohio. Napoli forse era solo una meta di passaggio e la sua destinazione finale era diversa, forse Roma, ma su questo non ci sono conferme ufficiali.

L'arresto di un cittadino russo in Italia su richiesta degli Stati Uniti con l'accusa di spionaggio industriale rischia di avere conseguenze sui rapporti tra Roma e Mosca. E' l'avvertimento arrivato dal presidente russo Vladimir Putin, a margine del Forum economico orientale. "Si tratta di una pratica molto negativa - ha detto, in un riferimento alla possibilità che cittadini russi vengano arrestati in Paesi terzi su richiesta degli Stati Uniti - Mette sotto pressione le nostre relazioni. Dico questo senza un pizzico di ironia. Noi vediamo spesso che non ci sono basi per queste azioni ostili, ho tutte le ragioni di credere che questo sia un atto di competizione sleale".

L'arresto di Aleksandr Korshunov è stato eseguito nel rispetto delle normative Interpol con una richiesta internazionale classificata come "red notice". Il nominativo del manager russo era inserito negli schedari Interpol e, secondo quanto si apprende da fonti di polizia, è stata data mera esecuzione al provvedimento. La questione che riguarda l'eventuale rogatoria internazionale ora passa a livello dell'autorità giudiziaria.