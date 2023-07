Manager morto sullo yacht Dimesso dall’ospedale dopo i dolori al petto Il pm: omicidio colposo

di Matteo Alfieri

ISOLA DEL GIGLIO (Grosseto)

Poteva essere evitata o no la morte di Fabio Attilio Cairoli, il top manager di 58 anni stroncato da un malore nel suo yacht ancorato a Giglio Porto? È la domanda attorno alla quale ruota il fascicolo per omicidio colposo aperto dal sostituto procuratore Carmine Nuzzo, perché l’uomo venerdì scorso si era presentato al Pronto soccorso dell’ospedale di Orbetello lamentando dolori al petto e alla spalla. Dopo esser stato sottoposto ad accertamenti (fra i quali analisi del sangue ed elettrocardiogramma), sarebbe stato dimesso – pare – con la diagnosi di un "fuoco di Sant’Antonio".

Appena 24 ore dopo il malore fatale che l’ha ucciso, anche se la giornata di sabato sembra fosse trascorsa in maniera tranquilla, facendo una passeggiata al porto insieme ad amici e familiari, chiudendo poi la serata in un ristorante dell’isola. La situazione è però precipitata quando aveva fatto rientro sulla barca e intorno alle 23 è partita la richiesta di aiuto al 118, ma nonostante ogni tentativo del personale medico il cuore ha ceduto e non ha più ripreso a battere. Inutile anche l’arrivo dell’eliambulanza Pegaso. Il magistrato ha disposto l’autopsia per fare chiarezza e il fascicolo aperto al momento è contro ignoti. L’esame sarà effettuato venerdì nell’obitorio dell’ospedale di Grosseto dove la salma è stata già trasferita. I carabinieri del Comando provinciale di Grosseto hanno sequestrato la cartella clinica e i referti medici. Al Giglio i militari hanno messo a verbale le testimonianze delle persone che lo hanno soccorso ed erano con lui. Intanto anche la Asl Toscana Sud-Est ha aperto una sua indagine interna. Da chiarire anche tempi e modi di dimissioni, soprattutto per capire se Cairoli è uscito dall’ospedale prima dell’arrivo delle risposte delle analisi del sangue oppure dopo. Un particolare che sembra poter avere un peso non secondario.

Fabio Attilio Cairoli, 58 anni, ceo della multinazionale dei giochi Igt Global Lottery, ma alle spalle una lunga carriera in ruoli prestigiosi e dirigenziali, era approdato al Giglio su un’imbarcazione insieme a familiari e amici per trascorrere qualche giorno di vacanza.