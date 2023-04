Mamma si getta dalla finestra col figlio Lei muore, il piccolo di 5 anni è grave

Si è gettata dalla finestra di casa con in braccio il suo bambino di cinque anni: la donna, Gemma Paris (foto) di 36 anni, è morta sul colpo mentre il figlio è stato prima trasportato nell’ospedale San Salvatore dell’Aquila poi ricoverato in terapia intensiva al Bambino Gesù a Roma. I medici avrebbero riscontrato un ematoma nella parte posteriore della testa ma il piccolo non sarebbe in pericolo di vita. La tragedia in una traversa di via Fonte Grande, strada che collega Celano alla piana del Fucino, in provincia dell’Aquila. Da quello che si è appreso la donna prima di lanciarsi aveva telefonato alla figlia più grande intorno alle 6.50 dicendo di ricordare al padre di prendere alcuni documenti. Sul posto subito dopo la tragedia sono arrivati anche l’ex marito e la figlia che poi sono partiti per Roma per raggiungere il piccolo all’ospedale.