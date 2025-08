Verso le Regionali, la mamma di Giogiò: “Correrò in Campania. Lotto per la giustizia”

Napoli, 1 agosto 2025 – Dal lutto alla lotta. Dalla piazza al Carroccio. Daniela Di Maggio è una figura simbolica della società civile napoletana: madre di Giovanbattista ‘Giogiò’ Cutolo, giovane musicista tragicamente ucciso a Napoli il 31 agosto 2023, ha trasformato il dolore in impegno pubblico. Ora scende in politica come candidata in Campania alle elezioni regionali con la Lega.

La sua candidatura è stata annunciata da Matteo Salvini in Senato. Cosa l’ha spinta ad accettare?

“Amo la Lega perché è un partito di uomini e donne che agiscono con rapidità e concretezza, il famoso ‘mo mo’ napoletano: ovvero fare le cose subito subito. È gente che ascolta, concreta, sta sul pezzo. Spero di rappresentare non solo una parte dell’elettorato di destra, ma anche chi, a prescindere dal colore politico, crede nella giustizia, nella sicurezza e nella cultura. Sono emozionata, ma anche contenta di aver accettato”.

Nei mesi scorsi si era già parlato di una sua candidatura, ma con Fratelli d’Italia. Crede che la premier Meloni si dispiacerà della sua scelta?

“Guardi, apprezzo e rispetto molto Giorgia Meloni, io stessa mi ritengo una donna di destra. Ma fino a oggi non era mai arrivata una proposta formale di candidatura da FdI”.

Quali sono i suoi obiettivi?

“Dopo la tragedia di Giogiò, non potevo più restare in silenzio. La Lega mi ha chiesto di scendere in campo non per fare politica fine a se stessa, ma per rappresentare la società civile, per portare la mia esperienza e la mia lotta per la giustizia e la legalità nelle istituzioni. Per questo ho accettato e avverto di aver fatto una scelta con impegno e responsabilità”.

Se eletta in Consiglio regionale, cosa intende fare?

“Mi batterò per fare la ‘rivoluzione gentile’ in ogni dove della Campania. Mio figlio era un giovane e talentuoso musicista, la sua morte ha lasciato un vuoto enorme. Ma credo che il modo migliore di onorare la sua memoria sia portare avanti una ‘rivoluzione gentile’, usando musica, cultura e arte per diffondere i valori della legalità e della giustizia. Questo è il senso della mia candidatura”.

Qual è la priorità che avverte con maggiore urgenza?

“La sanità è un’emergenza. Non è più accettabile aspettare mesi per esami diagnostici vitali. Pensi che per la riabilitazione logopedistica ci vogliono tre anni di attesa”.

Qual è la sua posizione sul sistema carcerario, problematico anche in Campania?

“Io sono un’addetta ai lavori, una logopedista, un medico. Nelle carceri c’è un problema culturale profondo, la riabilitazione sociale non funziona, neanche nelle carceri minorili. Bisogna cambiare altrimenti escono da quei posti ancora più feroci e uccideranno altri innocenti”.

Pensa che il suo impegno possa cambiare davvero la Campania?

“Il ricordo di Giogiò sarà per me un faro, una spinta a migliorare una realtà complessa come la Campania che ha bisogno di speranza, impegno e prospettive nuove. Voglio portare la vita vera dentro la politica, mettendoci cuore, cultura, e attenzione concreta verso chi soffre”.