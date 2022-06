Diventa mamma a 58 anni, a Brindisi il parto record

Neonata in culla

Brindisi, 7 giugno 2022 - Si chiama Ilaria, pesa 2,3 kg e sta bene. La sua nascita fa notizia perché la mamma ha 58 anni ed era alla sua prima gravidanza. La storia arriva dall'ospedale Perrino di Brindisi, dove oggi il reparto di ostetricia e ginecologia ha festeggiato un parto un po' speciale. Una donna di Ostuni ha dato alla luce la sua prima figlia a 58 anni. "Lei e la neonata sono in buone condizioni", ha confermato il primario del reparto Paolo Amoruso, che ha seguito l'intero periodo di gravidanza.

Non è la prima volta che il Perrino ospita una primipara avanti con l'età: già due anni fa qui aveva partorito una 56enne. Ma stavolta è un evento "ancora più unico se pensiamo che si tratta di una paziente di 58 anni". Fortunatamente "è andato tutto davvero bene. Siamo riusciti - prosegue - a portare avanti questa gravidanza quasi fino al nono mese di gravidanza nel miglior modo possibile".

La piccola Ilaria, concepita con l'inseminazione artificiale, è in forma, anche se pesa appena 2,3 Kg: "Noi siamo un reparto di secondo livello, per cui abituato ad avere bambini anche più piccoli, questa neonata è assolutamente in accordo con l'epoca gestazionale".

La donna e la piccola nei prossimi giorni potranno far ritorno a casa, dove ad attenderle ci sarà il 63enne neo papà.