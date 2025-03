Maltempo oggi, video e immagini choc di fiumi, frane ed esondazioni

Roma, 14 marzo 2025 – Il maltempo in queste ultime ore sta flagellando il centro-nord Italia. Particolarmente colpite sono la Toscana e l’Emilia Romagna dove alcuni fiumi sono esondati e molti sono arrivati a livelli d’allarme.

L'Arno si ingrossa, allerta rossa per maltempo a Firenze, Prato, Pistoia e Pisa

A Sesto Fiorentino in particolare il torrente Rimaggio è esondato e l'amministrazione comunale ha invitato la cittadinanza a non uscire di casa, non mettersi alla guida e a spostarsi ai piani alti perché "sono in corso gravi allagamenti in diverse zone della città".

Il Lamone ha superato soglia 3 a Marradi, in Toscana. È quanto emerge dall'aggiornamento della Regione Emilia-Romagna che dice di tenere il fiume “sotto massima osservazione", così “come gli altri corsi d'acqua a partire dall'Idice e dagli affluenti del Reno”.

Non mancano frane e smottamenti in diverse zone. Uno smottamento del lato di monte della strada provinciale 4 'Fondovalle Panaro' nel territorio di Fanano, a causa del maltempo che in queste ore sta attraversando anche il territorio modenese. Per alcune ore è stato chiuso anche un tratto dell’A1.

Anche il fiume Bisenzio fa paura ed "è ha superato il secondo livello di guardia. Salite ai piani alti, non uscite di casa mettendo a rischio la vostra vita". L'allarme lo dà il sindaco di Campi Bisenzio, Andrea Tagliaferri. “Salite ai piani alti, abbandonate garage, seminterrati. Se avete necessità di essere evacuati contattate la Protezione civile, ma non uscite di casa".