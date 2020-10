Venezia, 15 ottobre 2020 - Torna l'acqua alta a Venezia per l'ondata di maltempo che sta coinvolgendo l'Italia e il Mose torna in funzione. È iniziato infatti il sollevamento del Mose, che per la seconda volta - era già successo il 3 ottobre - servirà a fermare l'ingresso in città di un'alta marea eccezionale. Lo conferma all'Ansa il Provveditorato alle Opere pubbliche. Le paratoie dovrebbero sbarrare il passaggio alle bocche di porto, fermando così la crescita della marea in laguna, dove l'ordinanza della Capitaneria ha già provveduto a interdire la navigazione.

Peraltro sono state leggermente ritoccate al ribasso le previsioni del Centro maree di Comune di Venezia. Per oggi si prevede un massimo di marea di 130 centimetri alle 10.45 (invece dei 135 centimetri inizialmente previsti) e di 120 centimetri per domani. Per la città di Chioggia si prevedono circa 15 centimetri in più rispetto a Venezia, causa forte vento di Bora.

E già stato completato il sollevamento di tutte le schiere di paratoie, e la crescita della marea si è fermata. Il Centro previsioni del Comune comunica che, a Mose attivo, la marea è stabile in città tra i 60 e 65 centimetri, quindi senza nessuna zona allagata, mentre a Chioggia, a causa del forte vento di Bora, si registrano circa 10-15 cm in più rispetto al capoluogo.

Crolla parte di un ponte nel Frusinate

Maltempo anche nel Centro-Sud: crollata la porzione di un ponte a Picinisco (Frosinone), coinvolta un'auto e soccorso dai vigili del fuoco il conducente'. Lo comunicano, via twitter, i vigili del fuoco: ''Maggiori criticità nel Lazio e Campania".

A Roma alberi caduti

Da questa mattina all'alba sono circa un centinaio gli interventi già eseguiti dalle pattuglie della polizia locale per il maltempo a Roma. Gli agenti stanno lavorando da ore per la messa in sicurezza delle aree maggiormente colpite da allagamenti, alberi o rami caduti e per rilevare i danni causati dalle forti piogge e per eseguire le attività connesse agli incidenti stradali avvenuti in queste ore. Oltre una ventina solo le chiamate ricevute per alberi o rami pericolanti o caduti sulla carreggiata o sui veicoli in sosta. Al momento non si registrano feriti. Tra gli interventi legati ad allagamenti in via Cristoforo Colombo, sotto il ponte del Grande raccordo anulare direzione Roma ed in Via di Casal Palocco altezza Polisportiva. Diversi gli interventi dei vigili del fuoco tra Roma e provincia.

Palermo, chiuse ville e giardini

A causa delle cattive condizioni meteo, il Comune di Palermo ha disposto la chiusura precauzionale di tutto i giardini e le ville comunali per la giornata di oggi.chiuse ville e giardini