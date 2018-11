Roma, 3 novembre 2018 - Sono arrivate a 19 le vittime del maltempo che ha colpito l'Italia negli ultimi giorni. E i danni sono ormai enormi. A un miliardo ammonterebbo quelli provocati in Veneto, e Coldiretti parla di una strage di 14 milioni di piante: alcune immagini riprese con un drone dei vigili del fuoco mostrano la diga del Comelico, in Val Visvende (provincia di Belluno) completamente invasa dagli alberi spezzati. Il capo della Protezione Civile Borrelli parla di "situazione apocalittica". E l'emergenza non è ancora finita: nella Sicilia nord occidentale resta l'allerta meteo rossa fino alle 24, in alcune zone della Sicilia manca l'acqua potabile e a Rapallo, dopo la violenta mareggiata che ha distrutto centinaia di yacht, è allarme inquinamento per il possibile sversamento di carburante.

LA STRAGE DI ALBERI - La stima di Coldiretti e Federforeste è impressionante: il maltempo ha provocato "la strage di circa 14 milioni di alberi compromettendo l'equilibrio ecologico ed ambientale di vaste aree montane e mettendo a rischio la stabilità idrogeologica". Ad essere abbattuti sono stati soprattutto faggi e abeti bianchi e rossi nei boschi dal Trentino all'Alto Adige, dal Veneto al Friuli, dove ci vorrà almeno un secolo per tornare alla normalità. Nei boschi si trova una grande varietà di vegetali e una popolazione di mammiferi, uccelli e rettili che per il disastro è stata sconvolta, mentre - sottolinea la Coldiretti - la mancanza di copertura vegetale lascia il campo libero a frane e smottamenti in caso di forti piogge. In una situazione in cui "l'Italia importa circa l'80% del legno che consuma, al danno ambientale si aggiunge - continua la Coldiretti - quello economico con importanti ripercussioni sull'intera filiera del legno e la perdita di posti di lavoro, in aree spesso difficili. Senza dimenticare - continua la Coldiretti - gli effetti paesaggistici e sul turismo con le attività legate alla raccolta dei frutti del bosco come i funghi in forte espansione".

VENETO: DANNI PER UN MILIARDO - "Ho parlato con il presidente del consiglio Conte che ha detto che in settimana ci saranno già i primi provvedimenti. Dopo aver procrastinato le scadenze fiscali, in settimana ci dovrebbero essere le prime decisioni e posizioni da parte del Consiglio dei ministri", ha fatto sapere il Governatore del Veneto Luca Zaia, oggi a Belluno, dopo un nuovo sopralluogo sulle zone colpite dal maltempo. "Almeno un miliardo di euro di danni ce li abbiamo - ha aggiunto -. Preghiamo di avere libertà nella gestione commissariale, non si tratta solo di ripulire ma occorre il piglio di operatività tipico della Protezione civile".

BORRELLI: SITUAZIONE APOCALITTICA - "Dobbiamo partire subito perché se dobbiamo attendere la conta dei danni ci attiveremo almeno tra due mesi. Abbiamo una sofferenza in tutta Italia, ma in questo territorio è molto più pesante", ha detto a Belluno il Direttore del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale Angelo Borrelli all'incontro con Zaia. "La situazione - ha detto - è pesante, apocalittica, strade devastate, tralicci piegati come fuscelli".

VENEZIA, ANCORA ACQUA ALTA - A Venezia è ancora acqua alta: stamane sono stati registrati 105 centimetri di acqua alta sul medio mare che hanno 'invaso' l'8% della città a cominciare da Piazza San Marco che è una delle aree più basse. Il dato è stato diffuso dal Centro maree del comune. Si tratta di una marea sostenuta pari a codice 'giallo'. Le previsioni indicano sempre per la mattinata di domani un acqua alta di 105 centimetri mentre per lunedì ne sono previsti 115 ma il dato, sul lungo periodo, è sensibile a variazioni.

LIGURIA: PAURA PER IL CARBURANTE DEGLI YACHT - In Liguria, altra regione tra le più martoriate, c'è un alro allarme, ed è il possibile sversamento in mare di carburante dai 211 yacht affondati, arenati o dispersi dopo la mareggiata di lunedì scorso che ha distrutto il porto di Rapallo. Le prime fuoriuscite sono state avvistate dall'elicottero della Guardia Costiera "Nemo-01" che ha sorvolato la zona devastata dal crollo della diga foranea del porto Carlo Riva.

SICILIA E SARDEGNA - E' ancora allerta rossa oggi in tutta l'area nord-occidentale della Sicilia, sia per rischio idrico sia per rischio idrogeologico. L'allerta durerà fino a questa sera. I comuni del Nisseno sono senz'acqua potabile. "A causa di un'elevata torbidità dell'acqua - spiega una nota - dovuta alle abbondanti piogge degli ultimi giorni, è stata sospesa la fornitura idrica di tutti i civici serviti dal Fanaco. Per effetto di ciò, Caltaqua - Acque di Caltanissetta SpA, Gestore del sevizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, rende noto che oggi non è stato possibile avviare la programmata distribuzione nelle zone previste". I comuni interessati sono Acquaviva Platani, Mussomeli, Campofranco, Sutera, Milena, Bompensiere, Montedoro, San Cataldo, Delia e Sommatino.

E' esteso da stasera anche alla Gallura la nuova allerta gialla (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico e idraulico che scatterà dalle 18 in Sardegna. L'avviso della Protezione civile regionale, valido fino a mezzanotte, riguarda tutto il sud dell'isola e la parte orientale fino all'ex provincia di Olbia-Tempio. Un altro avviso riguarda, invece, le condizioni meteo avverse per piogge e temporali attese dalle 18 di oggi per le prossime 30 ore. Sono previsti acquazzoni e abbondanti precipitazioni che interesseranno inizialmente la Sardegna meridionale e orientale, poi quella settentrionale e, infine, quella occidentale.

"GOVERNO PREVEDA PIANO MARSHALL" - L'Istituto Milton Friedman Institute esprime "tutto il sostegno e la vicinanza ai cittadini e alle istituzioni dalle zone disastrosamente colpite dalla terribile alluvione e dal maltempo di questi giorni, in particolare in Veneto e in Trentino Alto Adige". "È necessario nei prossimi giorni che il Governo preveda un vero 'piano Marshall' per sostenere queste zone, con tasse zero per tutte le imprese per almeno due anni, affinché il turismo possa ripartire, ed è necessario inoltre che tutti noi e i media ci si impegni nel non far cadere questi territori nel dimenticatoio. Ognuno di noi faccia la sua parte", dice Alessandro Bertoldi, direttore esecutivo dell'Istituto Friedman.