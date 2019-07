Trento, 3 luglio 2019 - Una donna è morta a causa del maltempo in Trentino. Il corpo della donna è stato recuperato in Val di Fassa dopo essere stato travolto dalle acque del rio San Nicolò, esondato a causa delle precipitazioni intense. Secondo le prime informazioni, la donna era assieme al marito, stavano passeggiando in località alle Cascate, nella zona di Malga Crocifisso, quando si è verificata la tragedia: la donna è stata improvvisamente travolta dalle acque del piccolo rio ingrossatosi per le forti piogge provocate dal temporale. A causa del maltempo altre persone, circa una ventina, risulterebbero isolate.

In zona sono intervenuti gli uomini del soccorso alpino e i vigili del fuoco, con personale del nucleo sommozzatori che ha successivamente rinvenuto il corpo della donna qualche decina di metri più a valle rispetto al luogo segnalato.

Allerta gialla in 4 regioni

La Protezione civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede dalle prime ore di domani il persistere di precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata inoltre valutata per domani allerta gialla in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e in gran parte del Piemonte.