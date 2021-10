Catania, 29 ottobre 2021 - Primi effetti del Medicane sulla Sicilia dove è allerta rossa maltempo. L'uragano mediterraneo, ribattezzato 'Apollo', ha portato piogge torrenziali sulla zona orientale dell'isola già dalla prima serata di ieri. Come anticipato dalle previsioni meteo, si registrano venti sostenuti e forti temporali soprattutto nelle province di Siracusa e Ragusa che hanno costretto a chiudere un tratto dell'autostrada che collega Siracusa a Catania. Mareggiate minacciano le coste. Mobilitazione massima al Dipartimento regionale della Protezione, collegato con i cinque centri coordinamento soccorsi ospitati dalle prefetture interessate dall'emergenza. Si raccomanda alla popolazione "di usare la massima prudenza e di attenersi alle norme di comportamento previste in caso di pioggia intensa, evitando quindi spostamenti".

A Siracusa si sono già verificati allagamenti. Chiuso tratto dell'autostrada Siracusa-Catania che si innesta sulla statale 114: isolata Augusta. L'Anas ha istituito una deviazione obbligatoria a Melilli con rientro allo svincolo di Siracusa Sud.

In contrada Pantanelli, a sud, una famiglia bloccata in casa è stata soccorsa con un canotto. Disagi in contrada Targia, l'ingresso nord della città, che lega Siracusa con la zona industriale, e via Ascari, nella zona del circuito. Infiltrazioni si sono verificate nell'ospedale di Avola. La zona della stazione ferroviaria, in viale Ermocrate, "è un lago", fa sapere l'assessore alla Protezione civile di Siracusa, Sergio Imbro'. Uomini e mezzi, comprese le idrovore, al lavoro senza tregua.

Un tratto di strada tra Ognina e Fontane Bianche è stata chiuso per l'esondazione di un torrente. E' stato disposto dalla Protezione civile di Siracusa il trasferimento di 25 persone che sono ospiti in un resort che si trova in questa zona. "Le strade sono impraticabili. Non è mai accaduta una cosa del genere", ha commentato il sindaco. Sono state chiuse per allagamenti anche altre strade: le provinciali 36, tra Solarino e Priolo, le provinciali 90 e 5 nella zona montana, e la provinciale 14 in direzione Canicattini.

Dopo lo choc di alcuni giorni fa Catania si è preparata a una nuova possibile alluvione blindandosi. I cittadini hanno sbarrato case e negozi, per difendersi dagli allagamenti. Chiuso il lungomare etneo, svuotato preventivamente delle auto in sosta per il timore di violente mareggiate.

A Messina per il rischio maltempo sono stati chiusi gli hub vaccinali Fiera, Palarescifina, Villa Ragno e Ex Aias.

