Maltempo, straripa un torrente a Messina: abitanti intrappolati nelle case. Grandinata sull’Etna

Messina, 2 febbraio 2025 - Straripa un torrente a Messina, strade trasformate in fiumi e residenti intrappolati nelle case. Il villaggio di Zafferia è invaso da fango e detriti, mentre il forte temporale rende la situazione ancora più difficile. Auto trascinate dalla corrente, diversi automobilisti bloccati per strada. Violenta grandinata sul versante sud-est dell’Etna.

È l’effetto dell’implacabile ondata di maltempo arrivata in queste ore al Sud, dovuta alla bassa pressione arrivata dalla Tunisia al Mar Tirreno meridionale. Tra le regioni più colpite, soprattutto Sicilia e Sardegna: qui la protezione civile ha diramato l’allerta arancione per il pericolo di esondazioni. Bomba d’acqua anche in Calabria: allagata la statale dei ‘Due mari’, 100 millimetri di pioggia nel Reggino.

Auto intrappolate da fango e detriti nel Messinese

Cosa è successo a Zafferia

Il villaggio di Zafferia, a Messina, è invaso da fango e detriti trascinati dall’omonimo torrente Zafferia, che è straripato per il temporale che imperversa nella zona. Le strade sono trasformate in fiumi, gli abitanti sono intrappolati nelle abitazioni.

I soccorritori dei vigili del fuoco sono in azione, il torrente in piena trascina le auto, alcuni automobilisti sono bloccati dall’acqua che ha invaso anche le strade.

Bomba d’acqua in Calabria: statale 280 allagata

Pioggia intensa in Calabria con diversi disagi per la viabilità. I maggiori problemi si stanno registrando sulla strada statale 280 dei 'Due mari'. Tra gli svincoli di Maida e Marcellinara si registrano allagamenti e rallentamenti per la circolazione a causa di una bomba d'acqua caduta in zona.

Piogge intense anche nel Reggino, dove in alcune aree sono stati superati abbondantemente i 100 millimetri di pioggia. Anche in questa zona non mancano i rallentamenti per la viabilità a causa di allagamenti e pietrisco sulle strade. Le previsioni indicano ancora piogge intense in tutta l'area centrale della regione.