Roma, 24 novembre 2019 - Il maltempo non dà tregua all' Italia, molte regioni, dal Nord al Sud, sono di nuovo sottacqua per le forti piogge che hanno fatto scattare l'allerta rossa in molte zone. Numerosi i danni, e i disagi, con strade chiuse, smottamenti e frane. Se quella, gigantesca, che ha travolto un lungo tratto dell'autostrada Torino-Savona non sembra aver fatto vittime, c'è un morto in provincia di Alessandria, una donna che si stava recando al lavoro ed è stata travolta dal fiume Bormida. Fa paura il Po, che ha rischiato di inghiottire Cardè, il primo comune della Pianura Padana, nel Cuneese, mentre a Torino ha sommerso i Murazzi. Tanta neve in montagna, due escursionisti bloccati in un bivacco a 2.200 metri in Piemonte e un migliaio di persone isolate in Valle d'Aosta. A Venezia l'acqua alta ha toccato i 130 centimetri sul medio mare, in linea con le massime registrate in più occasioni nella città lagunare. Ingenti i danni in Liguria, Savona in ginocchio e sfollati anche a Genova.

Al Sud problemi in Campania, dove è straripato il fiume Sarno, e in Calabria, dove gli allagamenti hanno causato non pochi disagi.

Liguria, ecco dove resteranno chiuse le scuole

Domani, 25 novembre 2019, nella provincia Savonese, le scuole superiori resteranno chiuse.

Cuneese: chiusura plessi scolastici

A causa dell'andata di maltempo che sta provocando disagi alla circolazione, i Comuni di Alba e Savigliano, nel cuneese, hanno disposto per domani la chiusura di ogni scuola di ordine d grado, compresi asili nido e facoltà universitarie presenti in città.

Scuole superiori chiuse domani anche a Pinerolo, nel Torinese, a seguito della situazione critica per la viabilità di molte strade provinciali.

Catanzaro, Vibo Valentia e Crotone

In Calabria, considerata la grave condizione della viabilità e la necessità di effettuare opportuni accertamenti, sono state chiuse le scuole, per la giornata di domani, in molti centri a partire dai capoluoghi di provincia come Catanzaro, Vibo Valentia e Crotone."

Notizia in aggiornamento