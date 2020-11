Nuoro, 28 novembre 2020 - Violenta ondata di maltempo in Sardegna e il bilancio è tragico: due morti in provincia di Nuoro. Le prime informazioni parlavano di un morto e dispersi. Ma adesso c'è l'ufficialità: sono due i morti a Bitti nell'alluvione che si sta abbattendo nel paese del Nuorese. Oltre ad un uomo travolto dall'acqua nel suo fuoristrada, c'è un altra vittima - una donna anziana - e ci sarebbero anche due dispersi. Sul posto le forze dell'ordine,

la Protezione civile, i Vigili del fuoco i volontari e i barracelli stanno cercando di recuperare le vittime e di portare soccorso alla popolazione colpita.

Le previsioni di domenica: nubifragi al Centro Sud

L'uomo che si trovava a bordo del suo pick-up è stato travolto da uno smottamento.

La situazione nel paese del Nuorese è particolarmente difficile in quanto manca l'energia elettrica e sono saltate le comunicazioni telefoniche. La protezione civile regionale sta intervenendo in forze nella zona colpita da un violento nubifragio. Le comunicazioni col sindaco Giuseppe Ciccolini sono possibili solo grazie a una postazione radio predisposta da un'associazione di volontariato. Ciccolini, con una ordinanza, ha fatto evacuare per precauzione le famiglie residenti in via Brescia nella parte bassa del paese, il quartiere in cui passa un canale tombato e dove durante l'alluvione del 2013 - che aveva provocato 19 morti in Sardegna - era sprofondata dopo una frana della strada, una autobotte dei Vigili del fuoco.

Ma è tutto il Nuorese alle prese con una situazione difficile con allagamenti e frane.

Grandinata a Cagliari

Violenta grandinata nelle prime ore del mattino e forte vento di scirocco a Cagliari. L'ondata di maltempo si è abbattuta anche su Cagliari e hinterland. Molte le chiamate alla caserma dei vigili del fuoco con interventi che riguardano allagamenti e cadute di calcinacci che costringono le squadre a sistemare le transenne sui marciapiedi. Mareggiata al Poetto con l'acqua che sta sommergendo l'arenile e si sta avvicinando ai chioschi a bordo strada circondando le piattaforme di legno.

Olbia, scuole chiuse

Allerta meteo rossa da ieri sera anche ad Olbia, buona parte della Sardegna è infatti interessata dal tardo pomeriggio di venerdì da piogge e forti venti di burrasca. Il sindaco Settimo Nizzi ha chiuso l'accesso ai cimiteri, alle scuole e ha sospeso per la giornata di oggi e di domani la raccolta dei rifiuti su tutto il territorio comunale.

Notizia in aggiornamento