Palermo, 14 ottobre 2021 - Il maltempo tiene sotto scacco Palermo. La pioggia cade ininterrottamente da ieri pomeriggio e continua a flagellare anche oggi il capoluogo siciliano. Strade, cantine, negozi allagati, traffico in tilt: la situazione è critica e sono decine le richieste di soccorso giunte ai vigili del fuoco.

Particolarmente colpita la borgata di Mondello, sul mare, dove le vie sono diventate come fiumi d'acqua, risultando impraticabili e generando così gravi disagi per gli automobilisti. Strade allagata in particolare a Partanna, dove acqua e fango hanno invaso anche alcune abitazioni. Una frana si segnala in via Grotte, dove sono intervenuti i vigili del fuoco. Danneggiate anche quattro vetture, con alcuni automobilisti sono rimasti intrappolati nelle loro macchine fino all'arrivo dei soccorsi.

Allagamenti lungo le principale vie cittadine, in via Messina Marine, lungo viale della Regione siciliana, in via Francesco Crispi, in corso Calatafimi e in via Ugo la Malfa, ma anche allo Zen. I video che circolano sul web, filmati stanotte, sono impressionanti: si vedono le auto galleggiare letteralmente sull'acqua.

Forte maltempo sta colpendo duramente la provincia di Palermo. Questa è Mondello poco fa con le auto che galleggiano letteralmente nell'acqua. pic.twitter.com/elXGMSgOnj — Marco M.M. (@MMmarco0) October 13, 2021

Disagi anche sull'Autostrada A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo: diversi i tratti allagati. Colpita anche l'area metropolitana: a Termini Imerese, nella parte bassa della città, lungo via Salemi Oddo e nei pressi del porto vengono segnalati allagamenti. L'acqua ha sommerso tratti della strada di collegamento tra la città e l'area industriale. Disagi anche a Trabia, lungo la litoranea, a Isola delle Femmine. Allagamenti e smottamenti anche nella zona di San Vito, a Makari, in provincia di Trapani.

Previsioni meteo

Ancora qualche ora e poi la città vivrà una tregua dal maltempo. Le previsioni di 3B Meteo indicano ancora temporali per la mattinata di oggi, mentre dall'ora di pranzo la situazione dovrebbe migliorare: ancora pioggia in arrivo, con tempo variabile, ma l'intensità dei fenomeni dovrebbe diminuire significativamente.