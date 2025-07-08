Maltempo: esondati due fiumi in Veneto. Notte di tempesta anche in Lombardia

07:01

Veneto: esondati due fiumi

E' tornata a muoversi la scorsa notte la colata di detriti che aveva invaso la strada statale 51 Alemagna a Dogana Vecchia, tra Cortina D'Ampezzo e San Vito di Cadore, in provincia di Belluno. Lo segnala stamani l'assessore veneto alla Protezione civile, Gianpaolo Bottacin, facendo il punto della situazione in regione per il maltempo. Particolarmente interessata da temporali e forti piogge è stata la Pedemontana trevigiana. Questa notte il fiume Meschio è esondato a Cordignano, dove operano volontari della Protezione civile. A Susegana è esondato il Crevada. In numerose località della provincia stanno intervenendo squadre di volontari per lo svuotamento di garage e scantinati. A Cortina d'Ampezzo è stata attivata l'Ana Cadore per il monitoraggio delle zone a rischio a seguito delle precipitazioni. E' stato attivato il servizio di piena sul fiume Monticano, dove a Vazzola (Treviso) dove è stata superata la terza soglia di piena. Al momento sono 100 gli interventi effettuati in provincia di Treviso, con oltre 45 Vigili del Fuoco in campo, e squadre provenienti anche dai comandi limitrofi di Belluno e Venezia. Gli interventi hanno riguardato prevalentemente prosciugamenti e messa in sicurezza di alberi e rami pericolanti.