Roma, 4 ottobre 2020 - Cresce il numero delle vittime causate dal maltempo. Il cadavere, presumibilmente di un uomo, è stato trovato stamani tra i detriti che la mareggiata delle ultime ore ha portato a riva in località Tre Ponti di Sanremo, da un poliziotto che stava praticando jogging. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale compagnia con la guardia costiera e il personale sanitario. Il corpo, apparentemente nudo, sarà recuperato nelle prossime ore. Tra le ipotesi anche quella che si tratti di una delle persone disperse durante l'ondata che ha colpito l'area.

Pesantissimo il bilancio in tutto il Nord Ovest, oltre al corpo ritrovato a Sanremo, altri due morti (in Valle d'Aosta e nel Vercellese) e due dispersi (uno in Piemonte, l'altro è un cacciatore nel Pavese). Situazione particolarmente grave a Limone Piemonte. "Una catastrofe", dice il sindaco. Sono 108, quasi un decimo del totale, i Comuni piemontesi che hanno subito danni dall'alluvione.

Tre ponti crollati: quello sul Sesia, tra Romagnano e Gattinara, era stato riaperto alle 12 in una diretta Fb dei due sindaci. Gli altri due in Valtrebbia nel Piacentino, sulla statale 45 che collega Piacenza e Genova; e a Bagnasco, nel Cuneese, travolto dal Tanaro. Isolata Omea, tra la provincia di Cuneo e il confine con la Liguria. Secondo Coldiretti, in 24 ore il livello del Po è salito di sei metri. Gonfi anche i laghi.

Le previsioni meteo annunciano una nuova perturbazione nelle prossime ore.

