Genova, 4 ottobre 2021 - In Liguria il maltempo preannunciato è arrivato nella notte: incessanti piogge hanno provocato le esondazioni del torrente Letimbro in zona Santuario di Savona, e dell'Erro a Pontinvrea. Nella provincia di Savona l'attesa perturbazione atlantica sta provocando forti disagi, anticipando l'allerta rosso che scatterà dalle 14 anche a Genova e nella provincia di Imperia.

L'enorme quantità d'acqua precipitata ha costretto le autorità cittadine di Savona a interdire al traffico i ponti e alcune strade. Il tratto dell'autostrada 'Autofiori' tra Ceva e il bivio A6/A10 Savona verso il bivio con l'A10 è stato chiuso, e una frana ha investito la carreggiata poco prima del centro urbano di Cadibona.

E' stata sospesa la circolazione dei treni sulla linea Savona-Torino, via Ferrania e via Altare, tra le stazioni di Savona e San Giuseppe, a causa di frane che incombono sulla sede ferroviaria. Trenitalia sta riorganizzando il servizio, ma le condizionidelle strade non consentono un servizio bus sostitutivo.

Per il maltempo è stato sospeso il seggio nella frazione di Santuario, nel Savonese, lo conferma l'assessore regionale alla protezione civile Giacomo Giampedrone. Si valuta uno spostamento del seggio per garantire il diritto di voto.

I seggi oggi sono aperti per le elezioni amministrative in Liguria ma la situazione sta peggiorando, e il presidente della regione, Giovanni Toti, che sta seguendo gli sviluppi dell'emergenza, sulla sua pagina Facebook ha scritto: "Diverse strade risultano allagate, sul posto volontari e vigili del fuoco sono già in azione". Proprio per il maltempo in arrivo Toti ieri aveva invitato i cittadini a votare in giornata, nei 52 Comuni interessati dal rinnovo delle amministrazioni. Oggi sui social il governatore avverte: "Le prossime ore saranno molto delicate, è previsto un ulteriore peggioramento su Savona e Genova, che dalle 14 passeranno in allerta rossa evitate tutti gli spostamenti non necessari, massima prudenza". Stamattina a Genova, e in tutto il territorio comunale, le scuole sono rimaste chiuse.

Nell'entroterra savonese in 12 ore sono caduti 400 millimetri di pioggia. Vento e forti mareggiate stanno interessando il Levante della regione. Secondo i dati Arpal nelle ultime sei ore sono caduti: 487.6 mm a Montenotte Inferiore (con massima cumulata oraria 145.2 mm), 367 mm a Rossiglione (91.4 mm in un'ora), 237.6 mm a Sassello (84 mm), 207.2 mm a Colle di Cadibona (80.4 mm in un'ora). Si segnalano anche nell'ultima ora precipitazioni su Mallare (con 97.4 millimetri in un'ora), nell'entroterra Savonese, e Torriglia (38 millimetri in un'ora), nell'entroterra di Genova. E sta iniziando a piovere nell'entroterra Spezzino.

La perturbazione atlantica sull'Italia era stata preannunciata dal bollettino della Protezione civile con attenzione anche a Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Emilia-Romagna e Toscana.

