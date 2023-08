Maltempo oggi in diretta: Genova allagata, fiumi in crescita. Allerta meteo in Lombardia e Piemonte. Acqua alta a Venezia

Genova, 28 agosto 2023 – Al momento è la Liguria la regione più colpita dal ciclone che in queste ore si sta abbattendo sul Nord Italia. Nelle città di Genova ieri sera e nella notte sono caduti oltre 150 mm di pioggia. Diverse zone della città sono allagate, compresa la stazione Genova Principe, mentre sono in crescita i livelli dei fiumi come il Bisagno, che a passerella Firpo ha superato la prima soglia.

L’attenzione per il maltempo è alta in tutto il Settentrione. La Protezione civile nazionale ha emesso un’allerta meteo rossa, cioè massima, in Val Chiavenna, per rischio idrogeologico, arancione su Milano, dove sono stati chiusi i parchi pubblici, e in Piemonte, in particolare nella pianura torinese e nelle valli Belbo, Bormida, in Friuli Venezia Giulia, Veneto, provincia di Bolzano, alta Toscana e in Liguria appunto. Resta chiuso ai mezzi pesanti il traforo del Frejus dopo la frana che ieri pomeriggio ha colpito il territorio della Maurienne, in Francia, a pochi chilometri dal confine con Bardonecchia, in alta Valsusa. I treni Alta Velocità Milano - Modane - Parigi sono cancellati. Un’altra frana sta bloccando la Gardesana, tra Verona e Trento. Neve all’altezza del traforo, al Sestriere, in Piemonte, in Val d’Aosta sulla strada per la Thuile.

Notizie in diretta

Mappa interattiva 3bMeteo Nel corso della giornata, le precipitazioni dovrebbero attenuarsi, almeno temporaneamente. Violento temporale su Genova, danni nel quartiere di San Fruttuoso (Ansa)