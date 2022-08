18 ago 2022

Maltempo su mezza Italia: mareggiate in Liguria. Ferrara, scoperchiato il tetto di Exodus

Allerta meteo in 9 regioni, arancione in Lombardia e Veneto. Allagamenti in Piemonte. Tromba d'aria a Bondeno, nel Ferrarese: evacuati gli ospiti della comunità di Don Mazzi