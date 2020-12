Roma, 28 dicembre 2020 - Dopo una breve tregua dal maltempo, che ha caratterizzato i giorni di Natale e Santo Stefano, oggi gelo, neve, vento forte e temporali stanno interessando molte regioni d'Italia. Milano, Torino e Genova si sono svegliate sotto la neve e diverse difficoltà si stanno registrando sulle autostrade tra Liguria e Piemonte. Soprattutto sulla A10, dove si segnalano code e rallentamenti. Allerta rossa per l'Emilia Romagna, arancione per la Puglia; gialla in Abruzzo, Friuli, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Toscana e Umbria.

L'annunciata neve è oggi arrivata in Lombardia, anche in pianura, a Milano e in quasi tutte le province lombarde. Nel capoluogo oltre 20 centimetri di neve ricoprono tetti e strade. E' scattato già da ieri il piano d'emergenza previsto dal Comune, con mezzi spargisale attivati e la limitazione del servizio ferroviario su tutte le linee. Nelle località alpine e prealpine è possibile che gli accumuli possano raggiungere anche i cinquanta centimetri. Primi disagi e incidenti sulle strade imbiancate nella Bergamasca, a Bonate e a Pumenengo, dove una persona è rimasta ferita.

Piemonte

Nevica dalla scorsa notte su quasi tutto il Piemonte e anche Torino si è svegliata imbiancata. Le precipitazioni più intense si registrano in particolare sull'alessandrino dove nelle ultime 12 ore Arpa Piemonte hanno misurato tra i 12 e i 16 cm di neve, con punte di 30 cm sull'Appennino al confine con il savonese. Nel cuneese 13 cm sono caduti a Priero e circa 10 cm a Cuneo città, 7 cm sulle pianure del vercellese e 3-4 cm sulle pianure del torinese Da metà mattinata è previsto un progressivo miglioramento a partire dai settori occidentali ed entro metà giornata le nevicate sono attese in esaurimento un po' ovunque, anche se nella seconda parte della giornata sono previste ancora deboli nevicate sparse limitate alle vallate alpine. I venti sulle cime alpine soprattutto del cuneese e del torinese, invece, sono previsti forti o molto forti fino a domani pomeriggio.

Disagi sulle autostrade

Forti disagi alla viabilità nel Basso Piemonte a causa delle nevicate di queste ore. Code e rallentamenti sono segnalati, in particolare, sulla A26, in direzione del capoluogo ligure, all'altezza del bivio con la A7. "Genova è il porto più importante d'Italia, realizza il metà dei traffici del Paese. È inaccettabile che l'autostrada attraverso cui passano le esportazioni delle aziende piemontesi venga gestita in questo modo", protesta Mino Giachino, ex sottosegretario ai Trasporti e leader dell'associazione Si Tav SI Lavoro a lungo bloccato questa mattina sulla A26. "Occorre inoltre uniformare il segnale Isoradio - aggiunge - per avere sempre informazioni aggiornate sul traffico". Disagi anche sulla A6 Torino-Savona, dove è entrato in vigore il blocco dei tir sopra le 7,5 tonnellate diretti a Savona, che devono uscire a Carmagnola. Rischio gelo sulla A32 Torino-Bardonecchia.

Liguria

Oltre alla forte nevicata che si è verificata stamani sulle autostrade del nodo ligure, sono caduti circa 2 cm di neve anche a Genova. In città disagi soprattutto a ponente. Nel porto i tir vengono tenuti fermi per evitare la congestione del traffico ordinario. In A10 chiuso per circa un'ora il casello di Genova-Prà per pulizia carreggiata.

Trentino Alto Adige

Da diverse ore nevica copiosamente su tutto il Trentino Alto Adige. Le corsie dell'autostrada 'A22 del Brennero' sono innevate da Trento fino al confine di Stato del Brennero. Non vengono segnalati disagi, scarso il traffico. Netto calo delle temperature sia a fondovalle che sulle montagne. Questa mattina alla stazione di rilevamento posta ai 3.399 metri nei pressi della vetta di Cima Libera la colonnina di mercurio è scesa a -17 gradi. Ai 3.105 metri del Pizzo Lungo sopra l'abitato di Predoi in Valle Aurina la temperatura registrata è di -16 gradi. A Solda e al passo del Tonale la temperatura è di -11 gradi, a San Valentino alla Muta di -10. Bolzano e Trento si sono risvegliate sotto la neve e con una temperatura di -2 gradi.

Veneto

Un sottile strato di neve ha ricoperto dalle prime ore dell'alba buona parte del Veneto. Si è svegliata imbiancata Venezia con circa 2 centimetri di neve (dati aggiornati alle 8 da Arpav), i Colli Euganei con 1,4 cm a Teolo così come buona parte delle localita' che si affacciano sul Lago di Garda (3,2 cm a Bardolino). Al momento non si registra comunque alcun disagio.

Emilia Romagna

Il maltempo non risparmia neanche l'Emilia Romagna nel primo lunedì di zona arancione dopo la stretta di Natale. Il forte vento sui crinali dell'Appennino, dalla montagna romagnola fino a quella piacentino-parmense, ha portato la protezione civile regionale ad emanare un'allerta rossa per tutta la giornata di oggi. Si prevedono precipitazioni moderate diffuse, con nevicate fino alle aree di pianura sul settore occidentale; possibili episodi di pioggia che gela sulle aree collinari del settore centro-occidentale. Venti fino a burrasca forte con ulteriori rinforzi da sud-ovest, sul settore appenninico, venti meridionali da burrasca moderata su settore costiero e pianura centro-orientale. L'allerta è arancione per neve nelle zone appenniniche fino alla bassa collina e alla pianura di Piacenza e Parma. Tranquilla, al momento, la situazione sulla rete ferroviaria regionale. Si registra la cancellazione di una corsa tra Piacenza e Milano e nel corso della giornata è previsto l'annullamento di sei corse tra Fidenza e Cremona.