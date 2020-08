Bolzano, 31 agosto 2020 - Riaperta l'autostrada del Brennero. Il giorno dopo l'ondata di maltempo si contano i danni, e si riparte. Con il rientro dell'allarme per la piena dell'Adige, si torna a circolare sull'A22 del Brennero, tra San Michele e Bolzano.

In Alto Adige il livello del fiume è sceso sotto la soglia d'allarme. Buone notizie anche per le 400 persone evacuate ieri a Egna: possono tornare nelle proprie abitazioni. Anche le ditte possono riprendere la loro attività. Restano invece chiuse la ferrovia e la statale del Brennero a nord di Bolzano.

Purtroppo nella notte, sul percorso alternativo dopo la chiusura dell'autostrada del Brennero, due turisti tedeschi hanno perso la vita in un incidente stradale. Nei pressi di Pineta di Laives la loro vettura si è scontrata con due camion con targa straniera. Sono deceduti il padre 45enne e la nonna 67enne, mentre sono stati ricoverati in ospedale il nonno e il bimbo di 7 anni. Illesi i camionisti.

Sorelline morte, lutto a Marina di Massa

E' stato indetto il lutto cittadino oggi a Marina di Massa per la tragedia delle due sorelline di 3 e 14 anni morte in un campeggio della Partaccia dopo il crollo di un albero sulla tenda nella quale dormivano insieme alla sorella 19enne e al fratellino di 9 anni. Non hanno parole lo zio e il papà di Malak e Jannat Lassiri impotenti allpospedale di fronte ai sanitari che comunicavano la straziante notizia del decesso delle due bambine. "Siamo distrutti". Malak, la ragazza 14enne morta in un campeggio di Marina di Massa insieme alla sorellina, potrebbe salvare delle vite. La famiglia ha infatti dato l'autorizzazione all'espianto degli organi. "Sono devastati dal dolore, eppure hanno autorizzato la donazione degli organi della figlia 14enne", ha riferito una fonte del comune. L'autorizzazione è stata data dai genitori, Fatima e Hicham Lassiri.

Stamane riprendono le ricerche del disperso

Per tutta la giornata di ieri sono proseguite le ricerche dell'uomo di 38 anni, comasco, disperso da ieri in conseguenza alla piena di un torrente nella zona del Lago Delio, nel territorio del comune di Maccagno con Pino e Veddasca (Varese). Tutto inutile, e stamani i soccorritori dovrebbero riprendere ha perlustrare pozze e anfratti.

Insolita acqua alta a Venezia

Ieri sera Venezia, poco dopo le ore 22.10, ha registrato stasera una punta massima di acqua alta di 102 centimetri sul medio mare. Un fenomeno non eccezionale ma piuttosto insolito per agosto.

Previsioni: ancora precipitazioni

Il Centro-nord resta nella morsa del maltempo. Oggi è allerta arancione in Veneto, Alto Adige e Lazio. E gialla in Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Sicilia, Toscana e Umbria.