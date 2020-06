Roma, 7 giugno 2020 - Il maltempo irrompe nel primo weekend dopo la riapertura dei confini regionali, guastando così la voglia di vacanza. Un'ondata di precipitazioni ha raggiunto una buona parte d'Italia, con alcune eccezioni al Sud, come a Bari dove c'è stato un assalto alla spiagge. Nel resto della Penisola, invece, tanta pioggia, forti acquazzoni, frane e persino la neve, come al Passo dello Stelvio e nella zona sopra Livigno. E le previsioni per la settimana che arriva non fanno ben sperare.

Lombardia, 5mila famiglie evacuate nel Varesotto

Il maltempo ha colpito gran parte della Lombardia. La situazione peggiore in provincia di Varese, con disagi e allagamenti: sono state evacuate 5mila famiglie. Tra i paesi più colpiti Brusimpiano, le cui strade si sono trasformate in fiumi di acqua e fango. A Milano e sulla Brianza le piogge hanno portato ad un brusco innalzamento dei livelli del Seveso.

Neve allo Stelvio e Livigno

La neve raggiunge le Alpi lombarde a quota 2200 metri. Nella zona sopra Livigno sono caduti fiocchi abbondanti. Completamente imbiancato anche il Passo dello Stelvio.

Torino, acquazzone e grandine

Un violento nubifragio oggi pomeriggio si è abbattuto su Torino, con grandine mista alla pioggia e forti raffiche di vento. Decine le telefonate ai vigili del fuoco per allagamenti, rami d'albero in strada e tombini intasati. Strade trasformate in torrenti a Cambiano, nella zona sud del capoluogo piemontese, dove anche Santena è finita sottacqua. Ma in serata un arcobaleno ha sancito la tregua del maltempo.

Veneto

A Venezia l'acqua ha allagato piazza San Marco intorno ai 90 centimetri di marea. Il Veronese è stato colpito da un violento nubifragio, con una grandinata durata trenta minuti che ha provocato ingenti danni ai raccolti. A Verona decine di interventi dei vigili del fuoco per cantine, garage e sottopassi allagati.

Liguria

In Liguria allerta arancione per rischio idrogeologico nelle zone centrali della regione. In mattinata l'intenso fronte temporalesco ha interessato soprattutto il mare davanti la riviera di ponente, accompagnata da una tempesta di fulmini.