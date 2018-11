Roma, 2 novembre 2018 - Il maltempo non allenta la presa sull'Italia. Una frana di terra e fango ha completamente ostruito nelle ultime ore la strada regionale 203 che collega Cencenighe con Agordo, nel Bellunese. Al momento risultano isolati i comuni a nord dello smottamento, causato dalle piogge che continuano a cadere incessanti. Si tratta, tra gli altri, degli abitati di Rocca Pietore, Colle Santa Lucia e Selva di Cadore. Nell'area stanno operando 200 vigili del fuoco provenienti da tutta la regione. Il comandante dei pompieri di Belluno Mimmo Bentivoglio sottolinea che da lunedì sono 1.250 gli interventi già conclusi dalle squadre ma ne restano da compiere ancora 250, legati soprattutto allo scoperchiamento di tetti.

Milioni di alberi caduti. L'esperto: manca la manutenzione - di RITA BARTOLOMEI

ANCORA ALLERTA METEO - Dopo i 13 morti registrati nei giorni scorsi, ieri altre quattro persone sono rimaste vittime delle intemperie, in Valle d'Aosta e in Trentino Alto Adige. La profonda saccatura di origine atlantica, presente sulla penisola iberica, sta convogliando sul nostro Paese intense correnti caldo-umide e instabili che, nelle prossime ore, determineranno il persistere di condizioni di spiccata instabilità su gran parte dell'Italia. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede dal mattino di oggi, venerdì 2 novembre, il persistere di precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere temporalesco su Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Abruzzo, Umbria e Molise.

Vento forte da quadranti meridionali con raffiche di burrasca sul Lazio, specie sui settori costieri. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata anche per la giornata di oggi allerta rossa sui bacini montani e pedemontani del Veneto e allerta arancione sui restanti settori. Allerta arancione anche su Appennino pavese, in Lombardia, sui settori costieri meridionali della Toscana, sull'intero territorio di Umbria, Lazio e Campania, su alcuni settori di Abruzzo, Molise e sui bacini costieri occidentali e centro-meridionali della Sicilia. Valutata inoltre allerta gialla su gran parte dell'Italia.

NUBIFRAGI IN SICILIA - Situazione difficile in Sicilia, soprattutto nelle province di Palermo, Agrigento e Trapani. Tra Prizzi, Corleone e Palazzo Adriano, nel Palermitano è esondato un torrente. Le strade trasformate in vie d'acqua. Provvisoriamente chiuso al traffico il tratto della statale 189 "della Valle dei Platani", nel territorio Lercara Friddi (Palermo), invaso dall'acqua. Analoga situazione sulla statale 115 "Sud Occidentale Sicula", a Sciacca, in provincia di Agrigento per l'esondazione del torrente Cansalamone. Nel capoluogo siciliano la pioggia battente, che come ieri è caduta incessantemente, ha provocato disagi e allagamenti in varie quartieri, da Mondello alla zona di via Ugo La Malfa, fino in via Imera. E la statale 119 a Gibellina, in provincia di Trapani, è stata interessata da una caduta di massi provocata dalle forti piogge. Il traffico è stato deviato sulla viabilità locale.

TOTI: STOP TASSE E MUTUI - "Stiamo elaborando con il governo lo stato di emergenza. Qui è già stato il Capo dipartimento della protezione civile Borrelli nelle scorse ore e abbiamo fatto un accurato sopralluogo. Stiamo elaborando l'ordinanza di Protezione Civile che in genere contiene misure di quel tipo: oltre agli aiuti per i sindaci per quelle che si definiscono somme urgenze - il ristoro delle somme spese per liberare le strade, per le pulizie straordinarie - ci sono poi la sospensione di tasse, utenze, mutui'', ha annunciato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ai microfoni di Radio anch'io. "Non sarà una cosa facile né rapidissima ma contiamo per l'estate prossima di restituire Portofino a tutti i milioni di turisti che vengono a visitarlo", ha poi assicurato Toti dopo un sopralluogo a S.Margherita e Portofino. "Apriremo la strada sussidiaria sul monte dietro Portofino per non lasciare isolato il paese in caso di mareggiate poi comincerà un progetto per mettere in sicurezza e ripristinare la strada di collegamento".

CHIAZZE DI DETRITI NEL GARDA - È stato richiuso da ieri sera intanto lo scolmatore Adige-Garda che dalla mezzanotte di martedì scorso e fino a giovedì ha scaricato nel lago di Garda 350 metri cubi al secondo di acqua dell'Adige, salvando Verona dall'esondazione. La galleria-scolmatore di Torbole (Trento) era stata utilizzata l'ultima volta 18 anni fa. Una misura 'pagata' a caro prezzo però dal Garda, perché nel bacino sono finiti migliaia di metri cubi di fanghiglia e detriti del fiume, che hanno coperto con enormi chiazze marroni le acque azzurre del Garda. "Di fronte al pericolo di allagare Verona e creare problemi di sicurezza a persone e cose, il Garda - spiega in una nota la 'Comunità' - si è accollato il sacrificio di 'ospitare' per alcune ore le acque dell'Adige. Una misura eccezionale che confidiamo non comprometterà la qualità delle acque del lago".