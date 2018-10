Roma, 30 ottobre 2018 - L'ondata di maltempo che ha investito mezza Italia ha flagellato il Paese con temporali e piogge torrenziali, venti oltre i 100 chilometri orari e mareggiate con onde anche di sette metri che sferzano le coste. E' ancora emergenza in gran parte del Nord: le situazioni più critiche si registrano in Liguria e in Trentino Alto Adige.

LE VITTIME - Si continuano a contare i morti: ai sette di ieri - ultimo un vigile del fuoco volontario deceduto durante il taglio di un albero pericolante in provincia di Bolzano - si aggiungono altre tre vittime. I soccorritori hanno recuperato il corpo di una donna morta a Dimaro, in Val di Sole, rimasta intrappolata nella sua abitazione sommersa da una imponente colata di fango e sassi e un kitesurfista di 63 anni scagliato sulla scogliera di Cattolica dalle fortissime raffiche di vento (VIDEO). Un altro corpo senza vita è stato recuperato questa mattina dal lago di Levico, in Trentino. Si tratta di un pescatore che ieri pomeriggio aveva fatto un sopralluogo sulle rive del lago per verificare le condizioni della sua barca ormeggiata. È probabile che l'uomo sia caduto nelle acque del lago a causa delle forti raffiche di vento. Inoltre nella provincia di Napoli (a Bacoli) è stato rinvenuto un cadavere ma non sono ancora certe le cause della morte.

I DISPERSI - Si cerca ancora l'uomo disperso in mare da domenica a Catanzaro, oltre a un disperso in Veneto, la cui auto è stata trovata parcheggiata nei pressi di un corso d'acqua, in provincia di Belluno.

SCUOLE CHIUSE - In molte città le scuole oggi sono rimaste chiuse: tra le altre Roma, Napoli, Genova, La Spezia, L'Aquila. In Veneto, cancelli ancora chiusi domani in provincia di Belluno e nei Comuni del Veneziano che si trovano lungo l'asse del fiume Piave.

Polesine, spaventa la piena dell'Adige

LIGURIA IN GINOCCHIO - A Genova l'aeroporto è stato chiuso dopo che il mare in tempesta ha portato detriti sulla pista, rendendola impraticabile. Cancellati tutti i voli e lo scalo resterà chiuso fino alle 16 per consentire le verifiche tecniche e gli interventi sugli impianti. "E' stata sicuramente una delle notti più difficili che la Liguria abbia vissuto negli ultimi anni", ha riferito il presidente di Regione Liguria, Giovanni Toti. Toti ha spiegato che domani sarà formalizzata la richiesta dello stato di calamità naturale già concordata con il governo.

PORTOFINO ISOLATA - La mareggiata che ha investito con forza devastante il Golfo del Tigullio ha pesantemente danneggiato anche la strada provinciale per Portofino. La perla turistica del Tigullio è isolata. Il comune ha impedito il transito anche ai pedoni. "La Strada Provinciale 227 per Portofino non esiste più. Il borgo è isolato. Si raggiunge solo dal mare se le condizioni meteo lo permettono. La violenza delle onde si è abbattuta con incredibile forza sulla panoramica che collega Santa Margherita Ligure con Portofino", ha detto il sindaco Matteo Viacava. Isolata anche Corniglia, nelle Cinque Terre, per la chiusura delle due strade provinciali. Danni ingenti a Monterosso (VIDEO), dove ieri notte il mare è entrato in un parcheggio e ha provocato il cedimento di una tubazione del gas. Spiagge chiuse a Levanto.

PORTO DEVASTATO A RAPALLO - Grossi danni anche al porto di Rapallo, dove ha ceduto parte della diga: 21 persone che erano rimaste bloccate sui muraglioni - alcune delle quali in ipotermia - sono state salvate dopo ore dai vigili del fuoco mentre centinaia di super yacht, tra cui quello della famiglia Berlusconi, hanno rotto gli ormeggi e spinti dal mare e dal vento si sono schiantati contro la costa.

SAVONA, INCENDIO IN PORTO - A Savona è stato domato solo questa mattina il grave incendio scoppiato nella notte al terminal auto del porto. Il rogo ha coinvolto oltre 150 auto. Secondo una prima ricostruzione a causare il rogo sarebbe stata la mareggiata, la cui violenza avrebbe fatto esplodere le batterie delle vetture.

ALTO ADIGE - A Dimaro, in val di Sole, il torrente Melendrio è esondato: 200 persone sono state evacuate in via precauzionale. Una tromba d'aria ha scoperchiato alcune case in Valsugana mentre diverse abitazioni sono state evacuate a Moena, Mattarello e Tezze di Grigno. Il livello dell'Adige è sotto controllo grazie alla decisione di aprire una galleria che ha consentito di far defluire verso il lago di Garda oltre 500 metri cubi di acqua al secondo. Allagamenti in val Pusteria, dove la Drava e il rio Sesto sono usciti dagli argini allagando San Candido e Sesto, e all'imbocco della Valgardena, a Chiusa, dove è attesa la piena dell'Isarco.

LOMBARDIA - In Lombardia, alcuni paesi della Valtellina tra cui Santa Caterina in Valfurva risultano isolati. A Ceto (Brescia), in alta Valle Camonica, un torrente è esondato e l'acqua ha invaso i binari con lo stop alla circolazione ferroviaria sulla linea Breno-Edolo. Ad Arigna e Buglio in Monte, 800 persone attendono la riapertura dell'unica via che consente di raggiungere il fondovalle. Al passo dello Stelvio 180 persone sono rimaste isolate per le fitte nevicate che hanno bloccato il valico alpino.

VENETO - In Veneto l'allerta resta alta: a Venezia la marea prevista è 110 centimetri alle 15,30. I fiumi Adige e Piave sono in piena. Il sindaco di Breda di Piave, nel Trevigiano, ha invitato la popolazione rivierasca delle località Saletto e San Bartolomeo a salire sui piani alti delle proprie abitazioni. Mobilitato il Genio militare per il Bellunese.

ROMA - Un centinaio gli interventi effettuati nella notte dai vigili del fuoco di Roma in tutta la città con interventi del nucleo Saf e dei sommozzatori in via dell'Idroscalo a Ostia per soccorrere diverse persone. Due ragazzi, un 23enne e una 16enne, sono rimasti feriti ieri pomeriggio dalla caduta di un grosso albero al Gianicolo.

DA DOMANI NUOVA ONDATA - E dopo un giorno di respiro (oggi) ancora piogge. Tra domani e giovedì sono attese infatti nuove precipitazioni: il maltempo si attenuerà solo nell'ultima parte della settimana. A dirlo sono i metereologi del Centro Epson Meteo, che prevedono però un nuovo aumento delle temperature da giovedì a causa dei venti di scirocco, con valori particolarmente miti nel weekend al centro-sud.

