Roma, 10 novembre 2018 - Il maltempo non è ancora finito: quando è ancora vivo il ricordo della strage della famiglia Giordano a Casteldaccia, in provincia di Palermo, nel trapanese è straripato a causa delle forti piogge della notte il torrente Mazaro, che attraversa la città di Mazara del Vallo. Non si segnalano feriti ma i danni sono ingenti: almeno una ventina di barche travolte dalla piena sono affondate, alcune sono andate completamente distrutte. Allagati gli edifici nelle zone basse della città con molti abitanti costretti a riparare ai piani superiori. Al lavoro squadre dei Vigili del fuoco e della Protezione civile.

Previsioni del tempo, arrivano le nebbie. Ancora nubifragi in Liguria

"È un vero dramma quello sta colpendo la nostra amata terra. Le alluvioni stanno causando ingenti danni e c'è bisogno di azioni assolutamente straordinarie", dice il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Vincenzo Maurizio Santangelo che oggi sarà a Mazara Del Vallo. "Ci siamo attivati subito con il Governo nazionale per comprendere la situazione, ho già sentito il Ministro Danilo Toninelli, - continua Santangelo - invitiamo anche la Regione ad attivarsi immediatamente visto che detiene la maggior parte delle competenze". "Per fortuna, - conclude il sottosegretario del Movimento 5 Stelle - non si segnalano danni alle persone, ma le conseguenze economiche sono ingenti, è andata distrutta una parte delle barche in una città strategica per la pesca nel Mediterraneo". E in ultimo Santangelo ringrazia tutti i soccorritori e i vigili del fuoco che in queste ore stanno combattendo per salvare il salvabile.