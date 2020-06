Roma, 8 giugno 2020 - Italia nella morsa del maltempo in questo primo assaggio di "giugno pazzo". Dopo i danni registrati ieri al Nord, con nubifragi, frane e allagamenti (situazione particolarmente critica nella Bergamasca e nel Varesotto), oggi nel mirino entrano anche il Centro e parte del Sud. La Protezione Civile ha diffuso un'allerta meteo arancione in Lombardia e Friuli Venezia Giulia; gialla in altre 11 regioni: Veneto, Liguria, Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Campania e Molise. Il rischio è quello di nuovi temporali, con precipitazioni intense e, localmente, bombe d'acqua e grandine. Ma non è finita qui: le previsioni del tempo per il resto della settimana non sono per nulla rassicuranti.

Bergamo

Gravi disagi nella Bergamasca. Pioggia battente e vento hanno sferzato la zona e nel comune di Val Brembilla, dove da ieri sera tre famiglie sono isolate e una quarta è stata fatta allontanare da casa per una frana che incombe sugli edifici in località Cadelfoglia. Chiusa per uno smottamento la strada provinciale 32 invece. Si segnala un'altra frana in località Barca a Berbenno, dove il sindaco Claudio Salvi ha emesso un'ordinanza di sgombero per una decina di case: 7 persone sfollate. Isolata anche una famiglia di tre persone in Valle Imagna: una frana con un fronte di 30 metri ha invaso in località Botta la carreggiata della strada privata che serve l'abitazione.

Milano e Brianza

Sembra rientrato, per il momento, l'allarme esondazione per il Seveso a Milano e in Brianza. Già nella notte l'assesore alla Mobilità del capoluogo lombardo, Marco Granelli, parla di "scampato pericolo". I livelli dei fiumi nell'area venivano dati "in discesa molto lenta", con Granelli che sottolineava: "Dobbiamo monitorare con attenzione". Oggi la situazione a Milano dovrebbe restare tranquilla durante la giornata, mentre in serata è previsto un nuovo peggioramento con rischio temporali.

Genova

Notte difficile anche il Liguria. Due uomini sono stati salvati la notte scorsa dai sommozzatori dei vigili del fuoco di Genova. Il primo è stato soccorso in un magazzino a San Quirico, dove era rimasto intrappolato a causa dell'acqua alta, un altro, sempre per le forti piogge, era bloccato in auto nel sottopasso di Cornigliano.

Friuli

Piogge, allagamenti e alberi caduti in Friuli Venezia Giulia. Nella notte di maltempo, la zona più colpita è stata quella di Sacile nel Pordenonese dove i Vigili del Fuoco hanno operato oltre 20 interventi tra cui anche un soccorso di persona a Caneva. E anche oggi si prospetta una giornata critica dal punto di vista meteo.

Veneto

Dopo una domenica di 'passione' meteorologica, nuova allerta gialla in Veneto. Ieri acqua alta a Venezia (90 centimetri in piazza San Marco), grandine e nubifragi a Verona e provincia: vigili del Fuoco in azione per cantine, garage e sottopassi allagati. Danni ingenti ai raccolti.