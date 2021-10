Savona, 4 ottobre 2021 - Il maltempo sta flagellando la Liguria: numerosi i video sui social sulle incessanti piogge che hanno provocato l'esondazione del torrente Letimbro in zona Santuario, e dell'Erro a Pontinvrea. L'allerta rosso nella regione scatterà dalle 14. Allerme anche per Genova e la provincia di Imperia. Nell'entroterra savonese in 12 ore sono caduti 400 millimetri di pioggia. Vento e forti mareggiate stanno interessando il Levante della regione.

Ecco alcuni video:

Santuario di Savona, torrente Letimbro

Pontinvrea, torrente Erro

