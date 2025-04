Maltempo: Italia sotto la pioggia da Nord a Sud fino a Pasquetta

L’Italia si prepara a un lungo weekend pasquale all’insegna dell’instabilità meteorologica, con un ciclone atlantico che dominerà la scena da oggi, 17 aprile 2025, fino a Pasquetta, 21 aprile. Le previsioni indicano condizioni di maltempo diffuso, soprattutto al Nord e nelle regioni tirreniche, con piogge, temporali e nevicate in quota. Tuttavia, il Sud e le Isole maggiori potrebbero godere di momenti di maggiore stabilità, anche se non mancheranno episodi piovosi. Di seguito, un’analisi dettagliata delle previsioni per Nord, Centro, Sud e Isole, ora per ora e giorno per giorno, per aiutarti a pianificare il tuo weekend pasquale.

Nord Italia: maltempo intenso e neve in quota

17 aprile 2025 (Oggi)

Un ciclone in azione porterà condizioni di maltempo marcato su tutto il Nord, con piogge abbondanti e temporali, specialmente sui settori alpini e prealpini del Nordovest (Piemonte e Valle d’Aosta). Le precipitazioni saranno intense in Piemonte, dove si temono accumuli significativi, e nevicate abbondanti sopra i 1300-1500 metri. In Liguria, Lombardia e Triveneto montuoso, il cielo sarà coperto con rovesci sparsi, più intensi nel pomeriggio. Le temperature massime oscilleranno tra 14 e 19°C, in lieve calo, mentre i venti di Scirocco soffieranno forti, rendendo i mari molto mossi, soprattutto sull’Adriatico.

18 aprile 2025 (Venerdì)

L’instabilità persiste, con piogge e rovesci su Triveneto, Emilia-Romagna e rilievi del Nordovest. Qualche schiarita temporanea è attesa in Piemonte e Valle d’Aosta, ma il cielo resterà prevalentemente nuvoloso. Le temperature si rialzeranno leggermente, con massime tra 17 e 21°C. I venti di Scirocco continueranno a essere moderati, con mari mossi.

19 aprile 2025 (Sabato)

La giornata vedrà una leggera attenuazione del maltempo, ma il Nord resterà sotto nuvolosità diffusa. Piogge sparse, specie in montagna, colpiranno Alpi, Prealpi e l’Emilia occidentale. Il cielo sarà a tratti soleggiato sulle pianure venete e lombarde, ma senza stabilità duratura. Temperature stabili, con massime tra 16 e 20°C.

20 aprile 2025 (Pasqua)

Pasqua porterà un peggioramento al Nordovest, con piogge intense in Piemonte, Liguria e Sardegna, e nevicate in quota. Il Triveneto montuoso vedrà precipitazioni entro sera, mentre le pianure lombarde e venete avranno cieli nuvolosi con piovaschi. Temperature in lieve calo, tra 14 e 18°C, con venti di Libeccio in rinforzo.

21 aprile 2025 (Pasquetta)

Pasquetta sarà caratterizzata da maltempo diffuso al Nordovest, con piogge e temporali in Piemonte, Liguria e Lombardia occidentale. Instabilità anche in Emilia e Veneto occidentale, mentre il Nordest potrebbe vedere qualche schiarita. Temperature stazionarie, tra 15 e 19°C, con mari molto mossi.

Centro Italia: instabilità tirrenica e variabilità

17 aprile 2025 (Oggi)

Le regioni tirreniche (Toscana, Umbria, Lazio) saranno le più colpite dal maltempo, con piogge sparse e temporali, localmente intensi in Toscana e sul Grossetano. Le zone adriatiche (Marche, Abruzzo) vedranno nuvolosità variabile con schiarite, ma non mancheranno piovaschi pomeridiani. Le temperature massime saranno comprese tra 15 e 19°C, in calo, con venti forti di Scirocco che agiteranno i mari, soprattutto il Tirreno.

18 aprile 2025 (Venerdì)

L’instabilità continua sulle regioni tirreniche, con rovesci su Toscana, Umbria e Lazio, mentre Marche e Abruzzo godranno di maggiore variabilità, con piogge isolate. Nel pomeriggio, qualche miglioramento è atteso su Umbria e Marche, ma il cielo resterà nuvoloso. Temperature stabili, tra 16 e 19°C, con mari mossi.

19 aprile 2025 (Sabato)

Sabato porterà un’avvio instabile su Toscana e Lazio, con piogge sparse, ma con tendenza a miglioramento entro sera. Le regioni adriatiche vedranno cieli parzialmente nuvolosi con schiarite più ampie. Temperature in lieve rialzo, tra 17 e 21°C. I venti di Scirocco si attenueranno leggermente.

20 aprile 2025 (Pasqua)

La domenica di Pasqua vedrà un peggioramento su Toscana e Sardegna, con piogge e rovesci. Umbria e Lazio avranno nuvolosità diffusa con piovaschi, mentre le regioni adriatiche resteranno più asciutte, con cieli variabili. Temperature tra 15 e 19°C, con venti di Libeccio in rinforzo.

21 aprile 2025 (Pasquetta)

Pasquetta sarà instabile, con maltempo su Toscana, Umbria e Appennini centrali. Piogge sparse colpiranno anche il Lazio, mentre Marche e Abruzzo vedranno cieli nuvolosi con schiarite. Temperature stazionarie, tra 16 e 20°C, con mari molto mossi.

Sud e Isole: più sole, ma non senza pioggia

17 aprile 2025 (Oggi)

Il Sud e le Isole Maggiori saranno le aree meno colpite dal ciclone, con tempo migliore rispetto al Centro-Nord. Tuttavia, piogge sparse sono attese su Campania, Calabria tirrenica e Sardegna, con rovesci localmente moderati. Sicilia e Puglia vedranno cieli variabili con schiarite, ma con possibili piogge serali. Le temperature massime saranno comprese tra 16 e 21°C, in lieve calo, con venti forti di Scirocco che renderanno i mari molto mossi, fino ad agitato sullo Ionio.

18 aprile 2025 (Venerdì)

L’instabilità si concentrerà sulle regioni tirreniche (Campania, Calabria), con piogge sparse che potranno sconfinare su Puglia e Basilicata. La Sardegna resterà instabile con rovesci, mentre la Sicilia orientale vedrà cieli più soleggiati. Temperature in rialzo, tra 17 e 22°C, con mari mossi.

19 aprile 2025 (Sabato)

Sabato porterà maggiore stabilità al Sud, con cieli soleggiati su Puglia, Basilicata e Sicilia. Qualche pioggia isolata è attesa in Campania e Calabria tirrenica. La Sardegna vedrà nuvolosità variabile con piovaschi serali. Temperature tra 18 e 23°C, con venti in attenuazione.

20 aprile 2025 (Pasqua)

Pasqua sarà più soleggiata al Sud, con cieli sereni o poco nuvolosi su Puglia, Basilicata e Sicilia. La Campania e la Calabria tirrenica vedranno nuvolosità sparsa con possibili piogge. In Sardegna, il maltempo si intensificherà, con rovesci diffusi. Temperature tra 18 e 22°C.

21 aprile 2025 (Pasquetta)

Pasquetta porterà sole su gran parte del Sud, ma con piogge sparse in Campania e Calabria. La Sardegna resterà sotto l’influenza del maltempo, con rovesci e temporali. La Sicilia orientale godrà di cieli sereni. Temperature stazionarie, tra 18 e 23°C, con mari mossi.

Tendenze a lungo termine e consigli

Secondo le proiezioni a lungo termine di 3B Meteo, anche dopo Pasqua (21-28 aprile) l’Italia resterà influenzata da correnti nord-atlantiche, con instabilità meno intensa ma ancora presente, soprattutto al Centro-Nord. Un possibile miglioramento è atteso a partire da inizio maggio, con un aumento della pressione sull’Europa meridionale.

Consigli per il weekend pasquale

Nord: porta con te un ombrello e abbigliamento impermeabile, soprattutto se prevedi gite in montagna, dove la neve potrebbe complicare gli spostamenti.

Centro: prepara piani alternativi al chiuso per Pasqua e Pasquetta, dato il rischio di piogge.

Sud e Isole: approfitta delle giornate più soleggiate, ma tieni d’occhio le previsioni per evitare sorprese, specialmente in Sardegna.