Roma, 26 settembre 2020 - Prosegue l'ondata di maltempo sull'Italia, con situazioni critiche in molte zone a causa soprattutto del forte vento. Sono stati più di mille gli interventi di soccorso effettuati dai vigili del fuoco. Particolarmente coinvolte Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Lazio e Campania. Prima neve in Piemonte, in Valtellina, sui monti della bergamasca e sull'Appennino parmense. Trombe d'aria a Rosignano, nel Livornese, a Salerno, e a Gioia Tauro in Calabria. Una pioggia torrenziale ha messo in ginocchio il traffico di Napoli, dove le scuole anche oggi rimangono chiuse.

Valtellina, chiuso su tutti i versanti il Passo dello Stelvio / VIDEO

Un fiume di fango e detriti, Luvinate finisce sott’acqua

Alpinisti bloccati

Due alpinisti olandesi sono bloccati da venerdì nel bivacco Grappein, a quota 3.100 metri, nel massiccio del Gran Paradiso. Sono in buone condizioni di salute, seppur infreddoliti, ma il maltempo non consente loro di rientrare: l'elicottero della protezione civile, a causa del forte vento, non è riuscito ad avvicinarsi. Le condizioni meteo previste fino a sera non garantiscono di operare in sicurezza, così è partita a piedi una squadra composta da uomini del soccorso alpino valdostano e del soccorso alpino della guardia di finanza. La missione di recupero potrebbe richiedere diverse ore a causa del fondo innevato e ghiacciato e della bufera di vento ancora in corso.

Temperature in picchiata

Temperature in picchiata su tutta la Valsesia e nella zona del Monte Rosa: alla Capanna Margherita, questa mattina il termometro è sceso a -22°. Anche nei centri della bassa valle il freddo si è fatto sentire: a Borgosesia la colonnina di mercurio segnava 5 gradi e le previsioni per domani annunciano una minima di 3 gradi. Ad Alagna la massima di oggi non supererà i 10 gradi, e questa notte le temperatura minima è stata di 1,4 gradi. Anche nel Biellese lo sbalzo termico si è fatto sentire: al Santuario di Oropa, a quota 1200 metri la minima si è attestata sui 4,9 gradi, mentre a Bielmonte è scesa fino a 1,6 gradi. Il limite delle nevicate è sceso fino a 1600 metri e proprio a Bielmonte le previsioni parlano di una imbiancata possibile durante le prossime ore.

Neve a Cuneo, chiuso valico

Il colle dell'Agnello, valico transfrontaliero tra la provincia di Cuneo e il Queyras francese, è chiuso per maltempo. Il provvedimento è stato deciso dalla Provincia di Cuneo in accordo con il dipartimento Hautes Alpes Conseil General Direction Des Routes, Des Transports che gestisce il settore francese del Colle. La strada, che si inerpica fino ai 2744 metri (terzo valico più alto d'Europa) resterà chiusa fino alle 12 di lunedì 28 settembre. Il colle di presenta imbiancato dalla giornata di ieri e sono entrati in azione i mezzi spartineve. Al colle dell'Agnello è previsto il passaggio della diciannovesima tappa del Giro d'Italia, la Busca-Sestriere, sabato 24 ottobre.

Capri, Ischia e Procida isolate

La protezione civile regionale ha prorogato fino alle 6 di domani l'allerta meteo in Campania, che passa però da arancione a gialla. A causa del forte vento e della pioggia restano fermi i collegamenti marittimi tra Napoli e le isole di Capri, Ischia e Procida. Nel capoluogo la pioggia ha concesso una tregua, ma dopo la bomba d'acqua di ieri si fa la conta dei danni.

Palermo, incendi e pioggia

Prima le fiamme alimentate dal vento di scirocco e poi nelle prime ore della mattina pioggia e forte vento. E' stata una notte impegnativa per i vigili del fuoco di Palermo. Ieri sera, a causa del vento caldo, numerosi incendi si sono sviluppati a Carini, Altavilla Milicia, Giardinello, Partinico, Villagrazia di Carini e San Martino delle Scale. Le fiamme sono state domate anche grazie alle piogge. Nella notte il forte vento ha anche causato la caduta di alcuni rami in diversi quartieri di Palermo. Ieri la Protezione civile ha diramato un'allerta gialla per il rischio idrogeologico fino alle 24 di oggi e il Comune di Palermo ha disposto la chiusura di giardini e ville comunali. Previsti venti di burrasca oltre i 70 chilometri orari. Sospesa di mattina, a causa delle incerte condizioni del tempo, anche la manifestazione 'Una marina di libri' all'Orto Botanico di Palermo.