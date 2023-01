21 gen 2023

Bufere di neve dalle Marche alla Calabria, il maltempo sferza il Centrosud

Ciclone gelido sull'Italia centro-meridionale. Nevicate e strade interrotte in Umbria, scuole chiuse in diversi centri, dalla Basilicata al Molise. Allagamenti a Palermo, mareggiate sulla costa amalfitana, burrasche nel Catanzarese. Panico ieri sul traghetto Ponza-Formia: 5 ore per la traversata