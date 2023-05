Maltempo in tutta l’Italia Il Po fa paura, Eolie in tilt

Non solo Emilia-Romagna e Marche. Da Nord a Sud, diverse zone vittime del maltempo. In particolare Sicilia e Piemonte. Nel primo caso, la più colpita è la parte orientale. Ad esempio, a Catania si contano circa quaranta interventi dei Vigili del fuoco per alberi pericolanti e danni d’acqua. Alle Eolie, dopo la mareggiata di sabato, ingenti danni nei porti, distrutto un cantiere a Vulcano. Il moto ondoso è ieri diminuito consentendo qualche collegamento da e per Lipari, Vulcano e Salina. Scuole chiuse oggi a Reggio Calabria, dove la caduta di un albero ha provocato una vittima. Pioggia forte nel Nuorese. In Piemonte il Po fa paura, ma la situazione sembra migliorare. Critiche condizioni nel Cuneese e nel Biellese. Una frana è caduta nella strada per Ivery, nel comune di Perloz, sopra Pont-Saint-Martin (bassa Valle d’Aosta).