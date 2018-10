Reggio Calabria, 5 ottobre 2018 - Caos nel Sud Italia per il violento maltempo che ha causato la morte di una mamma e del suo bambino di 7 anni a Lamezia Terme, in Calabria. Le aree più colpite da frane e allagamenti sono quelle della provincia di Vibo Valentia, Catanzaro, Reggio Calabria e nel Crotonese. Forti nubifragi si sono verificati anche in Sicilia, in particolare a Catania. Una drammatica situazione che ha richiesto lo schieramento di circa 200 unità dei Vigili del Fuoco.

In questo video pubblicato su Twitter, un elicottero dei Vigli del Fuoco trae in salvo una donna per portarla in ospedale. Al momento sono circa 80 gli interventi registrati dai mezzi di soccorso a Catanzaro, 70 a Crotone e 68 a Vibo Valentia. Il governatore Mario Oliviero sta valutando se chiedere lo stato di emergenza.