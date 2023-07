Maltempo in Friuli: pioggia, grandine e vento. Alberi crollati, blackout e tetti scoperchiati: paura e danni

Trieste, 13 luglio 2023 – Tetti scoperchiati, caduta di alberi e di infissi, pali dell'elettricità divelti, oltre dieci persone evacuate, blackout dell'energia elettrica in vari Comuni della pedemontana e in pianura nel Friuli Occidentale, nella zona Udinese e nel Goriziano; oltre 500 chiamate giunte al Nue 112 del Friuli Venezia Giulia. È il bilancio di una violenta ondata di maltempo con piogge abbondanti (10-30 mm), grandinate locali e raffiche di vento sui 100-130 chilometri orari verificatosi dalle 2.30 della notte per alcune ore.

Il crollo di un albero ha provocato una fuga di gas

I vigili del fuoco del comando di Pordenone nella notte hanno portato a termine 40 interventi di soccorso e circa 60 sono al momento le richieste da evadere; dal comando Vigili del fuoco di Udine, nel cui territorio stanno operando tutte le squadre disponibili, i soccorsi portati a termine nella notte sono 40 e 130 sono le chiamate in coda al momento.

Due interventi particolarmente rilevanti per i pompieri di Udine: il primo a San Giorgio di Nogaro, dove la caduta di un albero sopra un serbatoio di Gpl ha provocato una fuga di gas. Il secondo intervento per gli uomini del comando friulano a Torviscosa (Udine), dove è stato divelto il tetto di una palazzina di 5 piani: per ragioni di sicurezza evacuate tutti i 14 appartamenti dello stabile per un totale di 40 persone.

Territori devastati in Friuli Venezia Giulia

Nella zona di Pieris (Gorizia) sono stati soccorsi con l'autoscala due campeggiatori che si trovavano sul greto del fiume Isonzo. A Fiumicello Villa Vicentina, all'altezza ponte Isonzo, due cittadini stranieri che si erano accampati nel letto del fiume sono stati colti dall'innalzamento delle acque e sono rimasti aggrappati a un pilone. È successo intorno alle 2: l'operazione per portarli in salvo è durata circa due ore e ha visto impegnati gli equipaggi dell'ambulanza e i vigili del fuoco.

La furia del maltempo ha colpito anche il Veneto. Abbondanti piogge e forti raffiche di vento hanno interessato i territori di Vicenza, Treviso e Venezia. I vigili del fuoco sono stati impegnati nel prosciugamento di piani scantinati, rimozione di alberi abbattuti e messa in sicurezza di coperture divelte. A Treviso sono stati fatti 70 interventi, a Vicenza e Venezia 40. Maggiori criticità nel Comune di Portogruaro dove sono state inviate in rinforzo squadre dai Comandi di Verona, Rovigo e Padova.