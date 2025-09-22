Maltempo, Liguria e Piemonte sott’acqua. Donna dispersa in un camping nell’Alessandrino

Roma, 22 settembre 2025 – Frane e allagamenti stanno mettendo in ginocchio il nord Italia. Fiumi esondanti sul versante tra Liguria e Piemonte, dove in poche ore sono caduti fino a 400 millimetri di pioggia. Nell’Alessandrino è in corso il salvataggio di 15 persone isolate in un campeggio per l'innalzamento del livello dell'acqua. Una donna risulta dispersa a Spigno Monferrato.

Centinaia le richieste di aiuto tra la Valbormida e Valle Stura: persone intrappolate in casa e nelle auto sommerse dall’acqua. Treni bloccati sulle linee Ventimiglia-Genova e Genova-Torino. Allerta arancione fino alle 15 di oggi in Liguria, ma si attende l’ondata di piena prevista nelle prossime ore per capire l’entità del maltempo. Una frana ha bloccato la strada statale 29 all'altezza di Cairo Montenotte (Savona). Frane e smottamenti anche nel Comasco, in Lombardia.

Dopo l'ondata di maltempo sull'Alessandrino, sono in corso nella località Spigno Monferrato le ricerche in elicottero di una donna segnalata come dispersa. Nella stessa zona risultano isolate in un campeggio 15 persone per le quali sono in corso le operazioni di recupero. È stato l'innalzamento del livello dell'acqua a creare la criticità, provocando una frana.

Sempre a Spigno vengono segnalate diverse case allagate. Intanto, le abbondanti precipitazioni registrate anche nel confinante Savonese hanno incrementato i livelli di fiumi e torrenti. Nel primo pomeriggio ad Alessandria è attesa la piena del Bormida. I vigili del fuoco registrano già 22 interventi legati alle forti piogge

Permane l'allerta arancione, la più grave per i temporali, fino alle 13 di oggi sul Ponente ligure e fino alle 15 sul resto della Liguria. Nelle prossime ore è atteso il passaggio del fronte principale, con temporali forti e persistenti. La sala operativa della Protezione civile sta monitorando l'evolversi della situazione, in costante contatto con i sindaci e i volontari sul territorio.

Anas, inoltre, informa che a causa di una frana, è temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni la strada statale 29 Var ‘Variante di Carcare e Collina Vispa’, al chilometro 2 all'altezza di Cairo Montenotte (Savona). Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell'ordine per la gestione dell'evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.

Sono il Savonese e soprattutto la Valbormida i territori più colpiti nella notte dalla perturbazione che sta attraversando la Liguria. Tra le 22 di ieri sera e le 7 di questa mattina, si sono registrate cumulate molto significative: in particolare, a Dego sono caduti fino a 413 millimetri di pioggia in 8 ore, 111 millimetri in un'ora. Il fiume Bormida ha superato il secondo livello di guardia provocando parziali esondazioni. Oltre che a Dego e a Cairo Montenotte, allagamenti diffusi e frane si sono registrati anche a Piana Crixia, Carcare, Mallare.

Centinaia le telefonate ai Vigili del fuoco che stanno operando sul territorio anche per trarre in salvo alcune persone rimaste bloccate nelle auto sommerse dall'acqua. Precipitazioni intense anche sul versante ligure du in Valle Stura: a Rossiglione, in provincia di Genova, si sono registrati fino a 270 millimetri in 8 ore.

Sospeso il traffico ferroviario a S.Giuseppe di Cairo (linee Savona-Alessandria e Savona-Torino). Interrotta anche la linea Breil -Ventimiglia. Sulla Ventimiglia-Genova la circolazione è fortemente rallentata tra Pietra Ligure e Finale Ligure. Rallentamenti anche sulla linea Genova-Torino tra Arquata Scrivia e Novi Ligure.

Dopo ore di stop, in tarda mattinata è tornata regolare la circolazione sulla tratta Savona-Ventimiglia, precedentemente sospesa e fortemente rallentata a causa delle condizioni meteo avverse che nelle prime ore della mattinata hanno provocato un guasto alle infrastrutture.

Un'intensa ondata di maltempo sta colpendo dalla notte appena trascorsa il Piemonte. In particolare, un violento temporale sta interessando soprattutto le valli Erro e Bormida, nell'Alessandrino. Qui i pluviometri hanno registrato più di 265mm d'acqua nelle ultime 24h (alta valle Bormida) e oltre 100 mm tra Ovadese e Acquese.

Sono numerosi gli allagamenti a causa delle esondazioni di torrenti e rii. Si segnalano anche frane e alberi caduti sulle strade. La protezione civile invita i cittadini a prestare la massima attenzione in caso di spostamenti, in particolare a guadi e sottopassi per il rischio di repentino innalzamento dei corsi d'acqua e rii anche nelle prossime ore.