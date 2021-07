Domodossola, 13 luglio 2021 - Disagi in Piemonte per l'esondazione del fiume Toce, che ha passato gli argini a Crodo, allagando la frazioni di Verampio, e la sua centrale idroelettrica, e la zona di Cantoni. Il maltempo si è abbattuto in mattinata in diverse zone nelle valli ossolane, in provincia del Verbano Cusio Ossola, causando vari disagi. Tre famiglie sono rimaste isolate per lo straripamento del Toce. da segnalare anche una forte grandinata a Toriino. In Alto Adige forti piogge a Bolzano, e sempre in Trentino una tromba d'aria a Riva del Garda.

Meteo, allerta temporali e vento. Rischio grandine: ecco dove

In Val Formazza una frana è caduta sulla statale in località Foppiano, all'imbocco della galleria delle Casse, bloccando il traffico: vigili del fuoco e il personale Anas al lavoro per liberare la carreggiata. Nella notte diverse località della valle eranbo state evacuate in via preventiva per il rischio idrogeologico.

Sempre in Valle Antigorio, una frana ha costretto alla chiusura della strada comunale che collega Goglio all'alpe Devero. Torrenti ingrossati si segnalano anche in valle Vigezzo. Nelle ultime 24 ore Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) ha misurato 157,8 millimetri di acqua a Formazza, 149,89 a Montecristese, 122 a Crodo.

Bomba d'acqua a Bolzano

'Bomba d'acqua', e conseguenti allagamenti, a Bolzano: una trentina gli interventi dei vigili del fuoco nel capoluogo altoatesino. In via Cesare Battisti si è formato un laghetto per i forti temporali. Sull'Alto Garda, sempre in Trentino, una tromba d'aria ha scoperchiato i tetti di alcune case nelle zone di Riva del Garda, Arco e Dro, provocando panico tra la popolazione. Forti raffiche di vento, pioggia e grandine hanno spezzato gli alberi secolari di Arco. Decine di interventi da parte dei vigili del fuoco.

Grandinata a Torino

Forte temporale e grandinata a Torino. Pioggia torrenziale, grandine e forti raffiche di vento si sono abbattuti nel centro città. I chicchi di ghiaccio della grandine hanno spogliato molti alberi e lasciato sul terreno, e nelle strade, un tappeto verde di foglie. la grandinata è partita all'improvviso e via via si è intensificata.

Allerta giallo in 7 regioni. Arancione Lombardia

Resta alto l'allarme maltempo nel Nord. Ieri la Protezione Civile aveva lanciato l'allerta arancione in gran parte della Lombardia e giallo in altre 6 regioni: Valle d'Aosta, Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e parte dell'Umbria e il resto della Lombardia. Oggi oltre le conferme per Emilia Romagna e le altre regioni del nord (allerta meteo gialla valida fino alla mezzanotte del 15 luglio per forti temporali e per vento forte), si aggiunge il Friuli Venezia Giulia, che ha diramato un'allerta meteo di color giallo, valido da oggi pomeriggio fino alle 6 di domani.